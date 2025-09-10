Українці будуть переплачувати: магазини відкрили передзамовлення на iPhone 17

Головне:
- В Україні відкрили передзамовлення на новинки від Apple
- Ціни на смартфони в України і США відрізняються
9 вересня компанія Apple презентувала нові моделі iPhone та інші гаджети. В інтернет-магазинах України вже відкрили передзамовлення на смартфони, які коштують дорожче, ніж в США.
Які офіційні ціни на нову техніку Apple
На презентації озвучили, скільки будуть коштувати усі новинки компанії та попередили, що попереднє замовлення усієї техніки буде відкрите лише 12 вересня, а офіційний продаж у роздрібних магазинах розпочнеться 19 вересня. Цінова політика компанії така:
- iPhone 17 - від 799 доларів
- iPhone Air - від 999 доларів
- iPhone 17 Pro - від 1099 доларів
- iPhone 17 Pro Max - від 1199 доларів
- Apple Watch Series 11 - 399 доларів
- Apple Watch SE 3 - 249 доларів
- Apple Watch Ultra 3 - 799 доларів
- Apple AirPods Pro 3 - 249 доларів
Які ціни оприлюднили в Україні
Більшість інтернет-магазинів ще не оприлюднили свої ціни на новинки Apple, але відкрили передзамовлення. Однак на деяких сайтах все ж можна знайти ціни на iPhone 17, які дещо відрізняються від офіційних.
Наприклад, вартість iPhone 17 Pro Max в залежності від об'єму пам'яті коливається від 61879 до 103129 гривень, що дорівнює 1495,29-2492,08 доларам.
Видання Новини.LIVE пише, що на інші моделі iPhone виставили такі ціни:
- iPhone 17 — від 49 999 до 58 999 грн
- iPhone 17 Pro — від 63 999 до 87 999 грн
- iPhone 17 Air — від 42 839 до 70 999 грн
Чому в Україні дорожчі iPhone
Менеджерка мережі магазинів електроніки Катерини Одарчук пояснила Новини.LIVE, що смартфони в Україні дорожчі через те, що на формування ціни впливає актуальний курс валют, витрати на логістику і сертифікацію.
"На старті ціна в Україні традиційно вища, ніж у США та ЄС, у середньому на 15-25%. Це пояснюється митними платежами, ПДВ та логістикою. Однак через кілька місяців після виходу ціни поступово знижуються. Особливо це помітно на моделях з меншим обсягом пам’яті", - сказала вона.
