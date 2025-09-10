Українці будуть переплачувати: магазини відкрили передзамовлення на iPhone 17

Ціна на деякі моделі смартфона в Україні на кілька сотень доларів вища, ніж в США чи Європі.

За скільки можна буде купити iPhone 17 в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне:

В Україні відкрили передзамовлення на новинки від Apple

Ціни на смартфони в України і США відрізняються

9 вересня компанія Apple презентувала нові моделі iPhone та інші гаджети. В інтернет-магазинах України вже відкрили передзамовлення на смартфони, які коштують дорожче, ніж в США.

Які офіційні ціни на нову техніку Apple

На презентації озвучили, скільки будуть коштувати усі новинки компанії та попередили, що попереднє замовлення усієї техніки буде відкрите лише 12 вересня, а офіційний продаж у роздрібних магазинах розпочнеться 19 вересня. Цінова політика компанії така:

iPhone 17 - від 799 доларів

iPhone Air - від 999 доларів

iPhone 17 Pro - від 1099 доларів

iPhone 17 Pro Max - від 1199 доларів

Apple Watch Series 11 - 399 доларів

Apple Watch SE 3 - 249 доларів

Apple Watch Ultra 3 - 799 доларів

Apple AirPods Pro 3 - 249 доларів

Які ціни оприлюднили в Україні

Більшість інтернет-магазинів ще не оприлюднили свої ціни на новинки Apple, але відкрили передзамовлення. Однак на деяких сайтах все ж можна знайти ціни на iPhone 17, які дещо відрізняються від офіційних.

Ціни на iPhone 17 Pro Max в Україні по передзамовленню / фото: скріншот

Наприклад, вартість iPhone 17 Pro Max в залежності від об'єму пам'яті коливається від 61879 до 103129 гривень, що дорівнює 1495,29-2492,08 доларам.

Ціни на iPhone 17 Pro Max в Україні по передзамовленню / фото: скріншот

Видання Новини.LIVE пише, що на інші моделі iPhone виставили такі ціни:

iPhone 17 — від 49 999 до 58 999 грн

iPhone 17 Pro — від 63 999 до 87 999 грн

iPhone 17 Air — від 42 839 до 70 999 грн

Чому в Україні дорожчі iPhone

Менеджерка мережі магазинів електроніки Катерини Одарчук пояснила Новини.LIVE, що смартфони в Україні дорожчі через те, що на формування ціни впливає актуальний курс валют, витрати на логістику і сертифікацію.

"На старті ціна в Україні традиційно вища, ніж у США та ЄС, у середньому на 15-25%. Це пояснюється митними платежами, ПДВ та логістикою. Однак через кілька місяців після виходу ціни поступово знижуються. Особливо це помітно на моделях з меншим обсягом пам’яті", - сказала вона.

