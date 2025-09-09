Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Техно та IT

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

Марія Тупік
9 вересня 2025, 13:30
31
Apple представляє свої ключові новинки 2025 року.
Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple
Глава компанії Apple Тім Кук представить новий айфон / Главред

Сьогодні, 9 вересня, компанія Apple проведе свою найочікуванішу презентацію. Захід, який отримав слоган "Awe dropping", традиційно є головною подією року для компанії.

Очікується, що сьогодні в центрі уваги опиниться лінійка смартфонів iPhone 17, а також оновлені Apple Watch.

Презентація Apple запланована на сьогодні о 20:00 за Києвом.

відео дня

Главред веде онлайн-трансляцію презентації Apple 9 вересня.

Дивитись онлайн презентацію Apple

Сортування за хронологією
10:18

Що представить Аpple на презентації 9 вересня:

Новинки от Аpple
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 3
  • Apple Watch SE 3
  • AirPods 3 Pro
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Apple iPhone Apple Watch смартфони iPhone
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

13:30Техно та IT
РФ по-звірячому атакувала пенсіонерів на Донеччині: загиблих і поранених десятки

РФ по-звірячому атакувала пенсіонерів на Донеччині: загиблих і поранених десятки

12:40Війна
"Не треба нікуди йти": Зеленський прокоментував створення буферної зони в Україні

"Не треба нікуди йти": Зеленський прокоментував створення буферної зони в Україні

12:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

Гороскоп на сьогодні 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт Мозгового

Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт Мозгового

Гроші ллються рікою: які ТОП-5 дат народження приносять фінансовий успіх

Гроші ллються рікою: які ТОП-5 дат народження приносять фінансовий успіх

Останні новини

13:30

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

12:53

Як назавжди позбутися ковтунців і ворсу на одязі: перевірені способи

12:46

Через 10 років: Тіна Кароль розчулила фотографіями з дорослим синомФото

12:46

Названо замовника вбивства популярного репера Тупака Шакура

12:40

РФ по-звірячому атакувала пенсіонерів на Донеччині: загиблих і поранених десятки

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
12:38

Українським пенсіонерам почали приходити штрафи: стала відома дивна причина

12:21

"Не треба нікуди йти": Зеленський прокоментував створення буферної зони в Україні

12:04

Зеленський зробив важливу заяву щодо виведення військ з Донбасу - чого чекати

11:58

Звичайний кавун допоможе позбутися бруду в килимі: незвичайний, але робочий лайфхакВідео

Реклама
11:53

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

11:50

Коли друзі коханої людини вас бісять: як із цим жити

11:35

Україні загрожує серйозний дефіцит ракет для ППО: ЗМІ назвали причину

11:31

Він відповідав за це: несподівана причина від'їзду Галкіна і Пугачової з РФ

11:23

Влада Росії намагалась приховати: в ГУР розкрили деталі масштабних вибуів у Пензі

10:43

В Буковелі пройшли всеукраїнські змагання ветеранів "Strong Spirits Games"

10:37

У Зеленського назвали дві країни, які здатні змусити Путіна закінчити війну

10:36

Так називали шанованих людей: які прізвища давали "топ-українцям"

10:22

"Громадянська позиція — така справа": на захист Каменських стала зіркова хрещена

10:21

Презентація iPhone 17: усі характеристики та де дивитися трансляцію

10:19

Публічна образа: ображений розлученням Пресняков зважився на зухвалий вчинок

Реклама
09:47

"Не превентивний удар": названо несподівану ціль масованого удару по Донецьку

09:34

Путін не готовий до миру: аналітики ISW сказали, що стоїть за атаками РФ по Україні

09:33

РФ нарощує виробництво потужної зброї: аналітики назвали загрозу для України

09:21

Що потрібно зробити з полуницею восени: важливо встигнути до морозів

09:11

У путіністки Симоньян рак: що з нею сталося в лікарні

09:00

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 вересня (оновлюється)

08:21

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Мав 35 компонентів з США: з'явилися нові деталі удару Іскандера по Кабміну

08:10

Як у РФ масово намагаються виправдати удар по КабмінуПогляд

08:09

"До Різдва миру не буде": в Італії дали прогноз щодо завершення війни в Україні

07:02

Новий етап війни: візит до Китаю посилив агресію Путіна - The TimesФото

06:10

Як навчаннями Захід-2025 Росія намагається прикрити свою військову немічПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

05:27

Від чихуахуа до бігля: які породи собак живуть найдовше

04:30

Справжній поштовх долі: шістьох знаків зодіаку накриє хвилею любові 9 вересня

04:06

"Все може повторитись": колишній в'язень Путіна спрогнозував майбутнє Росії

03:30

Неймовірне відкриття: учений знайшов загублену Атлантиду і назвав точне місце

02:48

Ракети летіли одна за одною: момент удару по Кабміну потрапив на відеоВідео

02:06

Ворог атакує на кількох напрямках: Генштаб назвав найактивніші ділянки

02:00

56-річна зірка "Друзів" підтвердила новий роман

Реклама
01:25

Грошовий прорив уже з понеділка: яким знакам зірки обіцяють кар’єрний ривок

01:09

Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

00:55

Чому нижня частина корабля червона: несподіваний зв’язок між кольором і ефективністю

00:03

Плани ворога на Донбасі: в ВСУ розповіли, які міста можуть опинитися під прицілом

08 вересня, понеділок
23:09

Влупить +11 і литимуть грозові дощі: найближчими годинами погіршиться погода

23:05

"Сниться один і той самий сон": Брітні Спірс звернулася до хворого Елтона Джона

23:00

Український футболіст опинився в центрі фінансового скандалу – про що йдеться

22:20

Небезпечна самовпевненість: чому Путін змінив тактику обстрілів після візиту до Китаю

22:16

Земля починає обертатись швидше - вчені розповіли про загрозу для людства

22:09

Українська супермодель Сніжана Онопко повінчалася з чоловіком

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти