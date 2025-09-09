Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

Apple представляє свої ключові новинки 2025 року.
Сьогодні, 9 вересня, компанія Apple проведе свою найочікуванішу презентацію. Захід, який отримав слоган "Awe dropping", традиційно є головною подією року для компанії.
Очікується, що сьогодні в центрі уваги опиниться лінійка смартфонів iPhone 17, а також оновлені Apple Watch.
Презентація Apple запланована на сьогодні о 20:00 за Києвом.
Главред веде онлайн-трансляцію презентації Apple 9 вересня.
Дивитись онлайн презентацію Apple
Що представить Аpple на презентації 9 вересня:
- iPhone 17
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch SE 3
- AirPods 3 Pro
