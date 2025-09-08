Українців попередили про підвищення цін на газ: на скільки зростуть платіжки

Рано чи пізно країні доведеться зіткнутися з необхідністю перегляду тарифів на газ для населення, вважає Сергій Нагорняк.

Українців попередили про ймовірність підвищення цін на газ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

Рано чи пізно доведеться зіткнутися з переглядом тарифів на газ

Можливий перегляд бюджету для компенсації різниці в тарифах

Питання підвищення цін на газ - лише питання часу, заявив народний депутат України від фракції "Слуга народу" і член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За його словами, рано чи пізно країні доведеться зіткнутися з необхідністю перегляду тарифів на газ для населення.

Фінансова незбалансованість: газ продають дешевше, ніж закуповують

За словами парламентарія, на сьогодні державна компанія "Нафтогаз" реалізує газ для побутових споживачів і підприємств теплокомуненерго за ціною близько 8 гривень за кубометр. Однак при цьому собівартість закупівлі блакитного палива значно вища - у межах 15-16 гривень за кубометр. Така цінова різниця створює значне навантаження на державні фінанси.

Можливі шляхи вирішення - бюджетний перегляд або дотації

Нагорняк зазначив, що в майбутньому уряду, ймовірно, доведеться або переглядати державний бюджет, щоб компенсувати різницю в тарифах, або виділяти додаткове фінансування для "Нафтогазу". Без цих кроків забезпечити стабільні поставки і стійку роботу газової галузі буде вкрай складно.

Таким чином, питання підвищення тарифів на газ для громадян - не політичне рішення, а економічна необхідність, яку держава рано чи пізно буде змушена вирішити.

Як заощадити на комуналці: поради експертів

Фахівці британського Фонду енергозбереження (Energy Saving Trust) поділилися рекомендаціями, як підготуватися до зими і знизити рахунки за електроенергію.

Побутова техніка - одна з головних причин високих витрат

За даними експертів, близько 14% усіх витрат на електроенергію в будинку припадає на роботу пральних машин, посудомийок і сушильних пристроїв. Це пов'язано з тим, що такі прилади споживають багато енергії для нагрівання води або повітря, що особливо актуально в холодну пору року.

Як скоротити споживання енергії

Фонд рекомендує кілька простих кроків:

Обирайте енергоефективну техніку - моделі з рейтингом класу A можуть значно зменшити витрати на електрику.

Періть при низькій температурі - наприклад, при 30°C, якщо дозволяє тип тканини і ступінь забруднення.

Не запускайте техніку наполовину порожньою - краще дочекатися повного завантаження, щоб використовувати енергію більш раціонально.

Дотримання цих порад допоможе заощадити значну частину бюджету, особливо в період збільшення споживання енергії в зимовий сезон.

Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

