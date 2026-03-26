Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Україна — на межі фінансової катастрофи: НБУ попередив про новий удар по гаманцях

Анна Ярославська
26 березня 2026, 12:27
Грошей може не вистачити вже у квітні.
Ціни в Україні зростуть більше, ніж очікувалося / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

  • В Україні очікується зростання цін вище прогнозів
  • Зберігається висока невизначеність на світових ринках
  • НБУ планує підтримувати стабільність гривні
  • Гетманцев попереджає про ризик фінансової кризи

Ціни в Україні найближчим часом зростуть. Причому подорожчання буде вищим, ніж планувалося в січні. Причина цього — війна на Близькому Сході та ситуація на ринку енергоресурсів. Такий прогноз озвучив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський.

За його словами, через цей конфлікт на Близькому Сході на світових ринках істотно подорожчали нафтопродукти та газ, що вже почало безпосередньо позначатися на внутрішніх цінах у нашій країні, передає РБК-Україна.

відео дня

Лепушинський зазначив, що існують і фактори, які стримують ціновий тиск. Зокрема, ситуація в українському енергосекторі останнім часом покращилася, що має позитивно вплинути на стабільність цін.

Нацбанк планує й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та підтримувати привабливість гривневих інструментів.

Попри це у регуляторі відзначають значну невизначеність щодо подальшого розвитку подій. Для визначення того, за яким саме сценарієм рухатиметься економіка і чи знадобиться істотний перегляд прогнозів, фахівцям НБУ зараз потрібно більше інформації про ситуацію на міжнародних ринках.

Україна на межі "фінансової катастрофи"

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев під час виступу в Раді заявив, що в Україні існує ризик фінансування витрат у квітні 2026 року через використання коштів, закладених у бюджеті на друге півріччя.

"Не ми обрали цей час — нас обрав Господь і поклав на нас величезну відповідальність", — сказав він.

За його словами, Україні загрожує фінансова криза, якщо не будуть вжиті заходи для стабілізації економічної ситуації. Важливо, щоб уряд усвідомив масштаби проблеми та вживав необхідних заходів.

Як писав Главред, в Україні зростає вартість яєць — лише за місяць ціни піднялися більш ніж на 3%. Але в річному обчисленні подорожчання ще більш відчутне.

Середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів та кондитерських виробів.

В Україні найбільше споживають курятину, далі свинину та яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней та втрату поголів'я через африканську чуму.

У 2026 році українцям доведеться витратити значно більше на головний символ Великодня — паску. За підрахунками Інституту аграрної економіки, домашня паска за традиційним рецептом коштуватиме 266,89 грн за кілограм, а ціна всього набору інгредієнтів для випічки зросте майже на 15%. Це робить паску однією з найдорожчих складових великоднього кошика, який для сім'ї з чотирьох осіб у 2026 році обійдеться вже в 1903,19 грн.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НБУ Данило Гетманцев ціни на продукти новини України
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти