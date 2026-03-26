Паска у 2026 році шокує ціною: скільки тепер коштують інгредієнти

Скільки коштуватиме паска у 2026 році

У 2026 році українцям доведеться витратити значно більше на головний символ Великодня - паску. За підрахунками Інституту аграрної економіки, домашня паска за традиційним рецептом коштуватиме 266,89 грн за кілограм, а ціна всього набору інгредієнтів для випічки зросте майже на 15%.

Це робить паску однією з найдорожчих складових великоднього кошика, який для родини з чотирьох осіб у 2026 році обійдеться вже у 1903,19 грн.

Директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко в інтерв'ю Главреду пояснює, що зростання вартості святкового набору напряму пов’язане зі зниженням купівельної спроможності українців. За його словами, у регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій, люди особливо гостро відчувають подорожчання продуктів.

"Особливо це стосується постраждалих областей, де проходили і тривають бої з російськими агресорами. Отже, при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити", - зазначив Лупенко.

На скільки здорожчали інгредієнти для паски

За даними інституту, зростання вартості паски зумовлене подорожчанням майже всіх ключових інгредієнтів. Найбільше додали в ціні молоко (+49,6%) та борошно (+38,6%). Дорожчими стали також яйця (+19,3%), дріжджі (+12,8%) та родзинки (+14,1%). Єдиний продукт, який навпаки подешевшав, - цукор, що впав у ціні на 18%.

У магазинах і супермаркетах готова паска коштуватиме ще більше. На ціну впливають логістика, торгові націнки, а також складність рецептури та оздоблення. Тож експерти прогнозують, що у 2026 році покупці дедалі частіше обиратимуть більш бюджетні варіанти або ж повертатимуться до домашньої випічки.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

