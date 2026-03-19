Ціна вже під 100 гривень: в Україні рекордно дорожчає один продукт

Коротко:
- В Україні дорожчають курячі яйця
- Лише за лютий вони зросли у ціні на 3,1%
- Наразі ціни коливаються від 86,80 грн до 87 грн
В Україні зростає вартість яєць – лише за місяць ціни піднялися на понад 3%. Але у річному вимірі подорожчання ще відчутніше. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Відомо, що за лютий середня споживча ціна яєць в Україні зросла на 3,1% – до 68,33 гривні за десяток проти 66,27 гривні у січні.
У річному вимірі зростання цін є ще більш помітним. Порівняно з лютим 2025 року яйця подорожчали на 33,6% – із 51,14 гривні за десяток.
Скільки зараз коштує десяток яєць
Дані Мінфіну свідчать про те, що середні ціни за десяток яєць категорії С1 коливаються від 86,80 грн до 87 грн. Однак в деяких супермаркетах вартість сягає 92,80 грн.
Зазначається, що індекс споживчих цін на курячі яйця у березні 2026 року склав 100,49%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 0,49%.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, ціни на продукти в Україні останнім часом демонструють значне зростання. Однак овочі борщового набору у 2026 році залишаються нижчими, ніж минулого року.
Зокрема, в Україні почали падати ціни на картоплю. Головною причиною, що провокує зниження вартості, є суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку.
Також вже другий тиждень поспіль падають ціни на моркву. Вартість овоча приблизно на 72% нижча, ніж минулого року.
Про джерело: Мінфін
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
