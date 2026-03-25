У Дніпрі готують підвищення тарифів на проїзд: коли та наскільки піднімуть ціну

Руслан Іваненко
25 березня 2026, 18:19
У Дніпрі готуються підвищити тариф на проїзд через стрімке подорожчання дизельного пального.
  • Проїзд у Дніпрі може зрости до 25 грн
  • Ціни на дизель зросли майже вдвічі
  • Підвищення можливе у квітні–травні

У Дніпрі може зрости вартість проїзду в маршрутках — попередньо до 25 гривень. Причиною називають різке подорожчання пального на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє Суспільне.

Міськрада розглядає новий тариф

За словами представника міськради Олександра Лещенка, наразі розглядається проєкт рішення щодо встановлення граничного тарифу.

"На сьогоднішній день те, що в розрахунках складає від 30 гривень за одного пасажира – це розрахункова вартість на сьогоднішній день. Але ми зустрічалися з перевізниками, ми проводимо з ними дискусії і на даний час ми підготовили вже проєкт рішення. Проєкт рішення наразі становить граничний тариф у розмірі 25 гривень, але яка буде кінцева вартість проїзду на даний час ще не зрозуміло", — каже він.

Очікується, що найближчим часом тариф можуть підвищити на 2–5 гривень, однак остаточне рішення ще не ухвалене.

Перевізники попереджають про збитки

Перевізники наголошують: підняття цін є вимушеним кроком через суттєве зростання витрат. За словами директора транспортної компанії Віктора Бевзюка, витрати на пальне значно збільшилися, що ставить під загрозу роботу підприємств.

"Якщо так далі піде, ми збанкрутіємо. Розумієте, топливо піднялося дуже. Не тільки ми відштовхувались від дизельного палива, у нас є податки, у нас є зарплати, в нас є світло", — каже він.

Також він зазначив, що щоденні витрати підприємства на дизель перевищують 152 тисячі гривень. У разі відсутності підвищення тарифу перевізники можуть скоротити до 40% автобусів на маршрутах.

У міськраді додають, що перевізники наполягають на підвищенні вартості проїзду до 30 гривень, однак остаточна цифра залежатиме від ситуації на паливному ринку.

"Буде залежати від вартості палива, яка буде тенденція далі. Можливо, буде тариф 22, а може 23 гривні. Ще зарано це казати остаточно, тому що процедура займе щонайменше два тижні", — зазначив Олександр Лещенко.

Як раніше писав Главред, зранку 24 березня армія країни-агресокри РФ атакувала Дніпро. Російський дрон поцілив у 14-поверховий будинок.

Крім того, у Дніпропетровській області попри війну продовжує працювати транспортна система. Наразі в регіоні функціонує 239 внутрішньообласних автобусних маршрутів.

Також у Дніпрі впродовж найближчих днів очікується типова для весни погода з помітними коливаннями температури та змінами атмосферних умов. За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, прогнозується чергування хмарних і сонячних періодів, короткочасне потепління в середині тижня та невелике похолодання наприкінці.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

