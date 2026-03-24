Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Кілька років війни, але без США": що відбувається за лаштунками мирних переговорів — ЗМІ

Анна Ярославська
24 березня 2026, 10:51
Переговори зайшли в глухий кут, обговорення "йдуть по колу". Головна суперечка — виведення ЗСУ з Донбасу.
Стівен Віткофф, переговори в Женеві
США можуть вийти з мирних переговорів — названо причину

Головне:

  • Вашингтон нібито тисне на Київ разом з РФ
  • США готові обговорювати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу
  • Україна може зіткнутися з фінансовими проблемами у другій половині року

США можуть вийти з мирних переговорів щодо України і зосередитися на військовій операції в Ірані, якщо не буде прогресу в питанні виходу ЗСУ з Донбасу. Якщо Київ погодиться, то Вашингтон нібито готовий надати реальні гарантії безпеки. Про це пише Українська правда.

За даними видання, американська сторона чинить тиск на Україну разом із РФ щодо виведення українських військ із Донецької області.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Один із членів команди Зеленського, який мав можливість ознайомитися з результатами останнього раунду переговорів 21–22 березня, заявив, що "американці не бачать, де ми можемо домовитися щодо головного питання".

"І це може змусити їх вийти з процесу, переключитися на Іран, на свої вибори тощо. Вони навіть готові надати реальні гарантії безпеки для нас, якщо ми вийдемо з Донбасу. Але як це реалізувати в Україні, просто не уявляю", — цитує УП співрозмовника.

Зазначається, що країна-агресор РФ постійно повертається до "домовленостей" з президентом США в Анкориджі, і це блокує розвиток реального переговорного процесу з Україною.

"На зустрічах сидять ніби три сторони, але Україна постійно дискутує з цим Анкориджем. Тобто про що б не говорили, завжди все зводиться до того, що американці кажуть щось на кшталт: "Вийдіть з Донбасу, і ми побудуємо для вас рай, як домовилися на Алясці", — заявив співрозмовник видання.

Джерело, причетне до мирних переговорів, стверджує, що дискусії "йдуть по колу". Українська сторона намагається "відтягнути американців від ідеї виведення в бік створення якихось економічних зон або ще чогось".

"Але в якийсь момент все відкидається, і ми знову чуємо: "Треба вийти". І так по колу", — сказав він.

Україні загрожують фінансові проблеми

У команді Зеленського заявили, що в другій половині року Україна може зіткнутися з фінансовими труднощами.

За словами співрозмовника УП, "європейці клянуться, що гроші будуть, що вони якось обійдуть опір Угорщини".

"Ми поки що обираємо свій бюджет. Але якщо ЄС нічого не придумає, то може виявитися десь у другій половині року, що грошей на армію ще трохи є, а ось на соціальні виплати вже немає. І з цим взагалі буде незрозуміло, що робити… Тому очевидно, що [Кирило] Буданов із [Давидом] Арахамією повинні їздити, повинні говорити, шукати формулювання. Стільки, скільки це буде потрібно. Бо інакше ще кілька років війни і вже без США. Чи готові люди до такого? Боюся, що ні", — сказав джерело видання.

​Мирний план США з 20 пунктів / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

21 березня секретар РНБО Рустем Умеров заявив, що делегації України та США у Флориді продовжили обговорення подальших кроків у рамках переговорного треку.

З української сторони в переговорах брали участь він, Давид Арахамія, Кирило Буданов і Сергій Кислиця. Американську делегацію представляли спеціальний представник президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум і старший радник з питань політики Держдепартаменту США Кріс Карран.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф назвав конструктивною зустріч української та американської делегацій, яка стосувалася "звуження кола невирішених питань".

22 березня президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічей команд України та США заявив про сигнали щодо можливого продовження обмінів між Україною та РФ.

Як писав Главред, 19 березня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори про мир за участю США, Росії та України наразі призупинені на тлі подій, пов'язаних з війною проти Ірану.

За даними Politico, адміністрація Дональда Трампа розглядає завершення війни в Україні як частину ширшої стратегії стримування Китаю. У Білому домі вважають, що стимулювання Росії до миру та залучення американських інвестицій може змінити глобальний баланс сил і послабити її зв'язки з Пекіном.

Інші новини:

Про джерело: Українська правда

Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

11:51Аналітика
У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталі

11:49Україна
ППО України збила всі крилаті ракети: у ЗСУ назвали особливість нічної атаки РФ

11:48Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти