"Кілька років війни, але без США": що відбувається за лаштунками мирних переговорів — ЗМІ

Переговори зайшли в глухий кут, обговорення "йдуть по колу". Головна суперечка — виведення ЗСУ з Донбасу.

Головне:

Вашингтон нібито тисне на Київ разом з РФ

США готові обговорювати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу

Україна може зіткнутися з фінансовими проблемами у другій половині року

США можуть вийти з мирних переговорів щодо України і зосередитися на військовій операції в Ірані, якщо не буде прогресу в питанні виходу ЗСУ з Донбасу. Якщо Київ погодиться, то Вашингтон нібито готовий надати реальні гарантії безпеки. Про це пише Українська правда.

За даними видання, американська сторона чинить тиск на Україну разом із РФ щодо виведення українських військ із Донецької області.

Один із членів команди Зеленського, який мав можливість ознайомитися з результатами останнього раунду переговорів 21–22 березня, заявив, що "американці не бачать, де ми можемо домовитися щодо головного питання".

"І це може змусити їх вийти з процесу, переключитися на Іран, на свої вибори тощо. Вони навіть готові надати реальні гарантії безпеки для нас, якщо ми вийдемо з Донбасу. Але як це реалізувати в Україні, просто не уявляю", — цитує УП співрозмовника.

Зазначається, що країна-агресор РФ постійно повертається до "домовленостей" з президентом США в Анкориджі, і це блокує розвиток реального переговорного процесу з Україною.

"На зустрічах сидять ніби три сторони, але Україна постійно дискутує з цим Анкориджем. Тобто про що б не говорили, завжди все зводиться до того, що американці кажуть щось на кшталт: "Вийдіть з Донбасу, і ми побудуємо для вас рай, як домовилися на Алясці", — заявив співрозмовник видання.

Джерело, причетне до мирних переговорів, стверджує, що дискусії "йдуть по колу". Українська сторона намагається "відтягнути американців від ідеї виведення в бік створення якихось економічних зон або ще чогось".

"Але в якийсь момент все відкидається, і ми знову чуємо: "Треба вийти". І так по колу", — сказав він.

Україні загрожують фінансові проблеми

У команді Зеленського заявили, що в другій половині року Україна може зіткнутися з фінансовими труднощами.

За словами співрозмовника УП, "європейці клянуться, що гроші будуть, що вони якось обійдуть опір Угорщини".

"Ми поки що обираємо свій бюджет. Але якщо ЄС нічого не придумає, то може виявитися десь у другій половині року, що грошей на армію ще трохи є, а ось на соціальні виплати вже немає. І з цим взагалі буде незрозуміло, що робити… Тому очевидно, що [Кирило] Буданов із [Давидом] Арахамією повинні їздити, повинні говорити, шукати формулювання. Стільки, скільки це буде потрібно. Бо інакше ще кілька років війни і вже без США. Чи готові люди до такого? Боюся, що ні", — сказав джерело видання.

Мирні переговори - останні новини

21 березня секретар РНБО Рустем Умеров заявив, що делегації України та США у Флориді продовжили обговорення подальших кроків у рамках переговорного треку.

З української сторони в переговорах брали участь він, Давид Арахамія, Кирило Буданов і Сергій Кислиця. Американську делегацію представляли спеціальний представник президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум і старший радник з питань політики Держдепартаменту США Кріс Карран.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф назвав конструктивною зустріч української та американської делегацій, яка стосувалася "звуження кола невирішених питань".

22 березня президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічей команд України та США заявив про сигнали щодо можливого продовження обмінів між Україною та РФ.

Як писав Главред, 19 березня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори про мир за участю США, Росії та України наразі призупинені на тлі подій, пов'язаних з війною проти Ірану.

За даними Politico, адміністрація Дональда Трампа розглядає завершення війни в Україні як частину ширшої стратегії стримування Китаю. У Білому домі вважають, що стимулювання Росії до миру та залучення американських інвестицій може змінити глобальний баланс сил і послабити її зв'язки з Пекіном.

Про джерело: Українська правда Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

