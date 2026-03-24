Чи загрожує Україні дефіцит дизелю: експерт розкрив, чого чекати у квітні

Експерт повідомив, що обсяги постачання дизельного пального залишаються на рівні 2025 року.

https://glavred.net/economics/ugrozhaet-li-ukraine-deficit-dizelya-ekspert-raskryl-chego-zhdat-v-aprele-10751372.html Посилання скопійоване

Контрактування дизельного пального на квітень триває / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Дефіциту дизельного пального в Україні немає і не очікується. Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 грн чомусь немає", – написав він на своїй сторінці у Facebook. відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

За словами експерта, обсяги постачання дизельного пального у березні залишаються на рівні 2025 року, а на квітень вже формується певний запас.

"Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано", – додав Сергій Куюн.

Раніше повідомлялося, що середньодобовий імпорт дизельного пального зріс на 3% – майже до 17 тисяч тонн, а ресурс на ринку забезпечений до кінця березня.

За словами директора "Консалтингової групи А-95", теза про дефіцит дизеля виникла через неправильне трактування професійних оглядів ринку.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 20 березня в Україні стартувала державна програма "Кешбек на пальне", яка передбачає часткове відшкодування витрат громадян на бензин. Вона діятиме до 1 травня 2026 року, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Крім того, ринок дизельного палива в Україні забезпечений ресурсом до кінця березня, проте ситуація з поставками на квітень поки залишається невизначеною. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані консалтингової компанії Enkorr.

Експерти також припускають, що найближчим часом зростання може прискоритися. За їхніми оцінками, вже до кінця тижня ціна бензину може піднятися до приблизно 75–76 гривень за літр.

Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред