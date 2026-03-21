Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Цінопад на прилавках: один базовий продукт продають майже за безцінь

Марія Николишин
21 березня 2026, 11:35
Аналітики вважають, що ціни будуть знижуватися й надалі.
Цінопад на прилавках: один базовий продукт продають майже за безцінь
В Україні подешевшав один овоч / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні обвалилися ціни на моркву
  • Цей овоч вже продають по 5–11 гривень за кілограм
  • Це на 12% дешевше, ніж тижнем раніше

В Україні спостерігається чергове зниження цін на моркву. Тренд на падіння вартості зумовлений насамперед великим обсягом пропозиції. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що на ринку суттєво зросла пропозиція овоча з місцевих господарств, що призвело до загального зниження споживчого попиту.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Наразі морква з місцевих господарств надходить у продаж по 5–11 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Знижувальний ціновий тренд зумовлений насамперед великим обсягом пропозиції, тоді як попит на коренеплоди залишається досить невисоким. Більшість господарств із настанням потепління почали активно розпродавати наявні запаси", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що сьогодні ціни на моркву в Україні вже в середньому на 72% нижчі, ніж у середині березня минулого року.

Крім того, ймовірно, найближчим часом ситуація на ринку не зміниться, а ціни будуть й надалі знижуватися.

Як повідомляв Главред, на українському ринку спостерігається дефіцит тепличних помідорів, унаслідок чого ціни на овоч стрімко зросли. У результаті помідори в Україні вже продають по 120–140 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж минулого тижня.

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко говорив, що на сьогоднішній день відпускні ціни на яйця досягли своїх пікових значень. Тому очікувати їх подальшого зростання до Великодня не варто.

Крім того, в Україні почали падати ціни на картоплю. Головною причиною, що провокує зниження вартості, є суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

морквина ціни на продукти новини України овочі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти