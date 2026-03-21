Цінопад на прилавках: один базовий продукт продають майже за безцінь

Аналітики вважають, що ціни будуть знижуватися й надалі.

В Україні подешевшав один овоч

Коротко:

В Україні обвалилися ціни на моркву

Цей овоч вже продають по 5–11 гривень за кілограм

Це на 12% дешевше, ніж тижнем раніше

В Україні спостерігається чергове зниження цін на моркву. Тренд на падіння вартості зумовлений насамперед великим обсягом пропозиції. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що на ринку суттєво зросла пропозиція овоча з місцевих господарств, що призвело до загального зниження споживчого попиту.

Наразі морква з місцевих господарств надходить у продаж по 5–11 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Знижувальний ціновий тренд зумовлений насамперед великим обсягом пропозиції, тоді як попит на коренеплоди залишається досить невисоким. Більшість господарств із настанням потепління почали активно розпродавати наявні запаси", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що сьогодні ціни на моркву в Україні вже в середньому на 72% нижчі, ніж у середині березня минулого року.

Крім того, ймовірно, найближчим часом ситуація на ринку не зміниться, а ціни будуть й надалі знижуватися.

Як повідомляв Главред, на українському ринку спостерігається дефіцит тепличних помідорів, унаслідок чого ціни на овоч стрімко зросли. У результаті помідори в Україні вже продають по 120–140 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж минулого тижня.

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко говорив, що на сьогоднішній день відпускні ціни на яйця досягли своїх пікових значень. Тому очікувати їх подальшого зростання до Великодня не варто.

Крім того, в Україні почали падати ціни на картоплю. Головною причиною, що провокує зниження вартості, є суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

