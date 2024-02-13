Третя квитанція за газ: як доведеться українцям інакше за нього платити

В Україні з січня було запроваджено платіжку за доставку газу. Її розмір становитиме близько 300 грн на три роки з квартири.

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Як доведеться українцям інакше за платити за газ / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з січня 2024 року було введено новий рядок у платіжці - за доставку газу. Його розмір становитиме близько 300 грн на три роки з квартири. При цьому сума буде для всіх різною. Як повідомляє портал "Фокус", плата за обслуговування не охоплює більшу частину робіт, наприклад, повірку лічильників або ліквідацію будь-яких пошкоджень систем чи наслідків аварійних ситуацій - за це мешканцям багатоквартирних будинків треба платити окремо.

Далі, кажуть експерти, технічне обслуговування систем газопостачання включає перевірку наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану фарбування та кріплень газопроводу, наявності футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору.

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про техобслуговування запірних пристроїв, які були встановлені на газопроводах і газовому обладнанні;

технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, призначене для опалення місць загального користування;

перевірку на герметичність з'єднань газопроводів і газового обладнання, розміщених поза приміщеннями споживачів;

усунення виявлених витоків газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичність.

Сума, насамперед, залежить від стану мереж і самого об'єкта - великий чи малий, новий чи старий, багатоквартирний будинок чи гуртожиток, вважає експерт з енергетики Юрій Корольчук.

"На сьогоднішній день відштовхуються від того, що квартира повинна платити близько 300 грн - сума за три роки. Те, що споживач платитиме раз на три роки, малоймовірно, тому що це було б складно впорядкувати юридично. Тому що споживач не зобов'язаний тримати в голові цю інформацію і раз на три роки "ловити" повідомлення про необхідність сплати. Тому, найімовірніше, споживачі платитимуть або близько 100 грн на рік, або 8-10 грн щомісяця", - зазначив експерт.

Як платити за газ в Україні правильно

Нагадаємо, в Україні ухвалено всі необхідні нормативно-правові акти для запровадження третьої платіжки за газ. Договір на технічне обслуговування було затверджено НКРЕКП 5 грудня 2023 року. Зміни до кодексу газорозподільних систем передбачають, що оператори мають привести наявні договори у відповідність із новим типовим договором у місячний строк і повідомити співвласників про це через рахунки на оплату послуг розподілу газу.

Також абоненти "Нафтогазу України" можуть отримати 1% знижку на оплату газу, якщо будуть своєчасно оплачувати рахунки до 15-го числа місяця. Зараз ціна газу становить 7,96 грн за кубічний метр, і знижка діє на будь-яку суму платежу.

Окрім цього, у деяких багатоквартирних будинках в Україні встановлено один будинковий лічильник на газ, що може призвести до переплати через різницю між кількістю зареєстрованих і фактично проживаючих осіб. Для зміни цих даних слід звернутися до найближчого центру обслуговування клієнтів філії "ГазМережі" та подати заяву разом із паспортом, ідентифікаційним кодом та довідкою про склад сім'ї.

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