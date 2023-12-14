Третя платіжка за газ: в Україні затвердили всі потрібні документи

В Україні прийняті всі нормативно-правові акти для введення третин платіжки за газ, повідомляють чиновники.

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Чиновники внесли зміни щодо третьої платіжки за газ до кодексу газорозподільних систем / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні прийнято всі нормативно-правові акти для введення третин платіжки за газ. Фінальним прийнятим документом став типовий договір на технічне обслуговування, який чиновники НКРЕКП затвердили 5 грудня 2023 року, пише портал "ГазПравда".

Крім того, чиновники внесли відповідні зміни до кодексу газорозподільних систем. Згідно з внесеними змінами до документа, оператори газорозподільних систем у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою повинні забезпечити "приведення діючих договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку у відповідність до типового договору".

Крім того, оператори газорозподільних систем повинні проінформувати співвласників будинку про укладення договору за формою типового договору "шляхом розміщення відповідної інформації в рахунках на оплату послуг розподілу природного газу в місяці, в якому укладено цей договір".

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Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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