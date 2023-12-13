Українці можуть переплачувати за газ через проблеми з пропискою: у "Нафтогазі" розповіли, що робити

В Україні в деяких багатоквартирних будинках встановлено один будинковий лічильник на газ. І це викликає часом проблеми з розрахунком оплати.

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Українцям у "Нафтогазі" пояснили, як не переплачувати за газ / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні в деяких багатоквартирних будинках встановлено один будинковий лічильник на газ. Через те, що кількість зареєстрованих ("прописаних") і тих, хто реально проживає в квартирі, відрізняється, в деяких випадках за газ доводиться переплачувати. На офіційній сторінці держкомпанії "Нафтогаз України" в соціальній мережі Facebook розповіли, що потрібно робити в цьому випадку.

Як розповіли чиновники, для зміни даних про кількість зареєстрованих в будинку осіб потрібно звернутися в найближчий центр обслуговування клієнтів філії "ГазМережі" і написати заяву.

З собою слід принести такий пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код і довідку про склад сім'ї. На підставі цих документів фахівці актуалізують дані і скорегують розрахунок обсягів споживання на майбутній період.

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Оплата за газ

Нагадаємо, протягом цього опалювального сезону ціни на газ в Україні не зміняться. Однак у майбутньому підвищення цін на газ неминуче відбудеться. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов .

Також найближчим часом в Україні планується ввести ще одну, третю за рахунком, квитанцію за газ. Як повідомляє портал "ГазПравда", нова платіжка буде приходити за утримання внутрішньобудинкових мереж.

Крім іншого, в деяких випадках українські клієнти під час оплати газу помилково не вказують номер свого особового рахунку, помиляються в цифрах або вказують чужий рахунок. Але, як говориться в поясненні порталу "Газправда", клієнти все ж можуть повернути свої кошти, які були сплачені помилково.

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