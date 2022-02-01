Транзит газу через Україну і нова ціна в ЄС: Газпром в два рази накрутив постачання палива до Європи

Газпром 1 лютого збільшив прокачування газу через Україну до 107,7 млн. куб. м / УНІАН

Газпром у вівторок, 1 лютого, максимально збільшив прокачування газу до Європи шляхом газотранспортної системи України. Номінація на транспортування газу зросла до 107,7 мільйонів кубометрів, у той час, коли у січні середньодобові обсяги постачання палива становили 54 мільйона кубічних метрів. Транзит палива фактично збільшився в два рази. Така ситуація сприятливо позначилася на ціні на газ в європейських країнах, яка протягом торговельного дня знижувалася до 898 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляє Інтерфакс, головною новиною на європейському газовому ринку стало збільшення транспортування газу з Росії до Європи транзитом через Україну. Номінація на прокачування 1 лютого зросла до 107,7 млн куб. м, що наближається до броні Газпром за довгостроковим контрактом, яка становить 109 млн куб. м на добу.

У січні транзит Газпрому палива шляхом української ГТС склав в середньому 54 мільйони кубометрів на добу (мінімальний обсяг – 43 млн куб. м, максимальний – 74 млн. куб. м). Це в два рази менше, ніж передбачає прокачування на базі довгострокового контракту.

Зростання транзиту через Україну позначилося на вартості газу у Європі

У зв'язку зі збільшенням Газпромом прокачування газу через Україну до Європи в два рази, ціна на газ у Європі 1 лютого виявилася нижче 900 доларів за одну тисячу кубометрів. У січні середня спотова ціна на паливо в ЄС становила 976 доларів, а в грудні – 1310 доларів.

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Згідно з даними біржі Ice Futures, наразі газ торгується за ціною близько 945 доларів за одну тисячу кубометрів.

Реверсний потік трубопроводом Ямал-Європа знизився майже в 6 разів

Вказується, що потік реверсних постачань газу магістраллю Ямал-Європа 1 лютого знизився в шість разів.

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Транзит газу через Україну до Європи

Договір Газпрому та Нафтогазу щодо транзиту газу з Росії через територію України до Європи закінчується наприкінці 2024 року. Росіяни відмовляються вести діалог з Києвом про продовження договору. Як заявляв глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко, після запуску ПП-2 Газпром не залежатиме від транзиту палива шляхом української ГТС, що може призвести до перепаду цін і проблем з постачанням палива.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков казав, що для Росії тема прокачування російського газу через Україну відтепер "вторинна". Москва готова транспортувати паливо шляхом української ГТС до Європи і після 2024 року, однак виключно у разі додаткового попиту на газ в країнах ЄС. Рішень щодо цього питання з боку Газпрому наразі немає.

Ситуація з російсько-українським транзитом позначилася і на газовій кризі в країнах ЄС. Європа з серпня минулого року відчуває дефіцит палива, що позначувалося на цінах, які регулярно били рекорди. Зокрема, в грудні минулого року вартість тисячі кубометрів газу досягла історичного показника - понад 2000 доларів.

Росія в таких умовах відмовляється від додаткових постачань палива шляхом української ГТС на достатньому рівні через очікування на запуск свого газопроводу Північний потік-2, який піде в обхід території України.

У листопаді минулого року Німеччина призупинила сертифікацію компанії-оператора газопроводу Північний потік-2 через невідповідність структури власності проекту європейським правилам. У першому півріччі 2022 року процедуру не завершать.

У Берліні стверджують, що сертифікація ПП-2 продовжиться тільки після того, як новій дочірній компанії Газпрому віддадуть у власність німецьку ділянку трубопроводу.