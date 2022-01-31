Частина труби - під контролем Німеччини: у Берліні назвали Газпрому умову сертифікації ПП-2

Запуск ПП-2 залежить від виконання вимог Німеччини щодо структури власності магістралі / Reuters

Сертифікацію компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2 буде відновлено у Німеччині після того, як росіяни передадуть частину магістралі своєму німецькому дочірньому підприємству Gas for Europe GmbH, а всі документи будуть повністю перевірені. Про це заявив депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Тенс.

Як повідомляє Известия, німецький парламентарій, який також працює в економічному комітеті Бундестагу, сказав, що якщо зазначені вище вимоги будуть виконані, німецький регулятор відновить процедуру сертифікації трубопроводу ПП-2.

Вказується, що від рішення щодо сертифікації компанії-оператора залежатимуть перспективи запуску російської магістралі.

"Після того як перевірку на рівні ФРН буде завершено, Єврокомісія зможе винести свій вердикт. Від цього залежатиме, чи буде трубопровід зданий до експлуатації", - сказав Тенс.

Вказується, що на реалізацію такого рішення у Єврокомісії буде ще 4 місяці.

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читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і новий газовий удар по Європі: Bloomberg дізнався про плани РосіїНагадаємо, раніше в компанії Nord Stream 2 AG, яка належить російській транснаціональній корпорації Газпром, заявили про створення юридичної особи Gas for Europe GmbH. Ця компанія стане власником ділянки трубопроводу Північний потік-2, який проходить німецькою територією.

Призупинення сертифікації Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини, німецький регулятор, 16 листопада оголосило про припинення сертифікації компанії-оператора трубопроводу Північний потік-2. Процес було постановлено на паузу через те, що структура власності проекту не відповідала німецьким та європейським енергетичним вимогам.

Берлін вимагав, щоб компанія Nord Stream 2 AG (оператор магістралі, - ред.) створила на території Німеччини юридичну особу-власника німецької частини трубопроводу.

До виконання цієї вимоги у ФРН обіцяли не відновлювати сертифікацію ПП-2.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков казав, що Росія збирається виконати всі вимоги Берліна для якнайшвидшого запуску трубопроводу ПП-2.

Очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок підтвердила припинення процедури надання документів для роботи трубопроводу. Дипломатка підкреслила, що проект не відповідає вимогам Третьої газової директиви ЄС, згідно з якою одна й та ж компанія не може працювати з видобутку, продажу та транспортування газу, як у ситуації з Газпромом.

16 грудня минулого року в німецькому регуляторі зробили заяву про те, що сертифікацію ПП-2 не буде завершено у першій половині 2022 року. Таким чином, газопровід не введуть до експлуатації до літа поточного року.