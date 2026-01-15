Тариф на електроенергію з 1 лютого затверджено: чи зміниться сума в платіжках

Кабмін визначив, чи зміниться тариф на електроенергію з початку нового місяця.

Тариф на електроенергію в Україні з 1 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Фіксований тариф на електроенергію наступного місяця не зміниться

Деякі українці зможуть платити менше за світло у лютому

Через постійні атаки країни-агресорки Росії страждає енергетична інфраструктура України. Вона потребує великих вкладень для повного відновлення, через що виникає питання, чи не підніматимуть в Україні тарифи на електроенергію.

Це питання вже врегулював Кабінет Міністрів постановою №632. У ній зафіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів.

Скільки коштуватиме електроенергія у лютому

Наступного місяця на тариф на електроенергію для побутових споживачів зі стандартними приладами обліку в Україні становитиме 4,32 гривень за 1 кВт-год. Така ціна буде актуальною і в наступні кілька місяців - до закінчення опалювального сезону 30 квітня поточного року.

Водночас для домогосподарств з електроопаленням в Україні у разі споживання до 2 тисяч кіловатів на місяць тариф становить 2,64 гривні за 1 кВт-год. У випадку споживання понад визначений ліміт передбачена повна вартість.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Коли в Україні підвищать тариф на електроенергію для населення - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, Україна зазнала колосальних втрат через цільові бомбардування Росії енергетичної інфраструктури.

Ці втрати надалі лише зростатимуть, що вплине на підвищення тарифів на електроенергію. За словами Новака, тариф на електроенергію зросте як і для населення, так і для бізнесу. Але якщо підприємства платитимуть більше вже цьогоріч, то побутові споживачі отримуватимуть платіжки за новими тарифами після закінчення війни.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що експертка з питань ЖКГ Христина Ненно не виключила ймовірності підвищення тарифів на воду для населення великих міст у 2026 році. Імовірність 50 на 50.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з проханням відтермінувати заплановане підвищення тарифів на воду.

Раніше повідомлялося, що в Україні після завершення війни може відбутися перегляд тарифів на комунальні послуги - зокрема на газ, тепло та електроенергію для населення.

Про джерело: Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

