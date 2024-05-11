Тарифи на газ 2024: чи будуть задирати ціни для українців влітку

Влітку 2024 року подорожчання тарифу на газ для населення не буде, клієнти "Нафтогазу" й надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр.

https://glavred.net/economics/tarify-na-gaz-2024-budut-li-zadirat-ceny-dlya-ukraincev-letom-10564280.html Посилання скопійоване

Тариф на газ 2024 - чи буде підвищувати ціну влітку / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Влітку нинішнього року подорожчання тарифу на газ для населення не буде. У квітні 2024 року основна газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись чинним мораторієм на підвищення цін.

Зокрема, побутові споживачі газу, які є клієнтами "Нафтогазу" - і надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр.

Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ). Період дії тарифу "Фіксований" - з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

відео дня

"Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни і складної ситуації в економіці ми повинні підтримати українців", - сказав керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Чи подорожчає світло для українців влітку 2024 року

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, якщо влітку 2024 року буде підвищення ціни на електроенергію для населення, то воно буде незначним. І чинний тариф 2,68 грн/кіловат з червня-липня може зрости до 3,50 грн/кіловат.

Крім того, експерт переконаний, що влітку не буде підвищення тарифу до ринкового рівня. З урахуванням розподілу, постачання та передачі високовольтними мережами ринковий тариф на електроенергію має становити 6 грн/кіловат.

Що таке "Нафтогаз України"? "Нафтогаз України" - державна компанія України з видобутку, транспортування та переробки нафти, а також і природного газу, повідомляє "Вікіпедія".

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше в Україні піднімуть тариф на електрику.

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред