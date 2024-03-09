Суми в платіжках за газ можуть підскочити: коли доведеться переплачувати тисячі

В Україні чинні правила дозволяють в окремих випадках нараховувати до сплати за газ суми, які можуть бути більшими за фактично спожиті обсяги газу.

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Суми в платіжках за газ можуть підскочити? / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні чинні правила дозволяють в окремих випадках нараховувати до сплати за газ суми, які можуть бути більшими за фактично спожиті обсяги блакитного палива. Йдеться про випадки, коли споживач нехтує внесенням показань лічильника або втручається в його роботу, повідомляє портал "Обозрєватель".

Крім того, кожен клієнт зобов'язаний своєчасно платити за спожите "блакитне паливо", а також передавати показання лічильника. Показання потрібно передавати до 5-го числа кожного місяця.

Якщо не передати показання газового лічильника. У такому разі вам нарахують середньомісячне споживання. Тобто, навіть якщо ви не мешкаєте у квартирі чи будинку і не споживали газ - у разі, якщо не передати показання, рахунок вам надішлють.

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Якщо втрутитися в роботу лічильника. У такому разі - після того, як експертиза підтвердить втручання в роботу лічильника, вам нарахують максимальне споживання за формулою. Іноді газова компанія вимагає доплатити сотні тисяч гривень (бо перерахунок проводять за довгий період).

Свої пропозиції щодо доставки газу на березень 2024 року оприлюднили 12 постачальників, повідомляє портал "ГазПравда". Природний газ із настанням весни не подорожчає. Залежно від газопостачальної компанії вартість кубометра газу в березні коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

Водночас у семи постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, а у п'яти - вища. До слова, що переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу нині є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України" - це 12,3 млн українських домогосподарств, які купують природний газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубічний метр.

Що таке "Нафтогаз України"? "Нафтогаз України" - державна компанія України з видобутку, транспортування та переробки нафти, а також і природного газу, повідомляє "Вікіпедія".

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.

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