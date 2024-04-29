Скільки доведеться платити за газ із 1 травня: у 'Нафтогазі' попередили українців

Українці, які є клієнтами "Нафтогазу" (яких більшість у країні), ще щонайменше рік платитимуть за спожитий газ 7,96 грн за кубометр.

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Тариф на газ в Україні - яким він буде з 1 травня / колаж: Главред, фото: УНІАН, Pexels

Українці, які є клієнтами "Нафтогаз України" (яких більшість у країні), ще щонайменше рік платитимуть за спожитий газ 7,96 грн за кубічний метр. Про це повідомили представники держкомпанії.

За їхніми даними, компанія зафіксувала поточну ціну на "блакитне паливо" щонайменше до 30 квітня 2025 року.

У "Нафтогазі" зазначили, що період дії оновленого тарифу починає діяти з 1 травня 2024 року. Тобто вже за кілька днів.

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"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись чинним мораторієм на підвищення цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн. Період дії тарифу становить з 1 травня 2024 року по 30 квітня 2025 року включно", - заявили фахівці.

Але споживачам завжди варто враховувати, що додатково стягується плата за доставку газу (а вона різна в різних регіонах).

Що таке "Нафтогаз України"? "Нафтогаз України" - державна компанія України з видобутку, транспортування та переробки нафти, а також і природного газу, повідомляє "Вікіпедія".

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.

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