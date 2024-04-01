Що робити, газ із плити погано горить або постійно гасне: поради 'Нафтогазу'

Компанія "Нафтогаз України" розповіла про те, що робити, якщо газ у конфорці або пальнику духовки погано горить або взагалі гасне під час увімкнення.

https://glavred.net/economics/chto-delat-gaz-iz-plity-ploho-gorit-ili-postoyanno-gasnet-sovety-naftogaza-10554485.html Посилання скопійоване

У "Нафтогазі" розповіли, що робити, якщо погано горить або гасне газ із конфорки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Фахівці розповіли про те, що робити, якщо "блакитне паливо" в конфорці або пальнику духовки погано горить або взагалі гасне при увімкненні. Причиною цього є засмічення отворів, через які виходить газ для горіння, пояснили в держкомпанії "Нафтогаз України".

"Проблеми з подачею газу в конфорку можуть виникати у плит, які вже кілька років перебувають в експлуатації, а також у нових пристроїв. Причин цьому буває кілька", - заявили фахівці.

Серед основних причин проблем із газом:

відео дня

Збій у системі подачі блакитного палива. Якщо одна з конфорок не вмикається, потрібно перевірити, чи відкритий кран/клапан подачі газу до неї. Також слід перевірити тиск у системі газопостачання - це може зробити фахівець вашого ОГРМ. У разі виявлення проблем зверніться до оператора газорозподільних мереж і викличте фахівця. Він допоможе усунути неполадки та налагодить роботу газової плити.

Порушення в роботі електропідпалу. Сучасні газові плити оснащені механізмом електричного або п'єзозапалювання. Він зручний і безпечний, тому у вас не буде потреби в запальничках і сірниках. Якщо інструмент виходить з ладу, це може стати причиною того, що газова конфорка не вмикається. Замінити запальничку (п'єзо) ви можете самостійно, придбавши запчастину в спеціалізованому магазині. Або зверніться до майстра, який виконає роботу за вас.

Забруднення конфорок варильної поверхні - проблема найпоширеніша і виникає в процесі експлуатації плити. Залишки їжі, жиру, пилу і нагару потрапляють в отвори форсунки і засмічують їх. Через це порушується циркуляція газу і конфорка може не запалюватися. Щоб налагодити пристрій, прочистіть його одним із доступних методів.

Способи прочищення конфорок. Їх мити складніше, і з часом через щільний шар нальоту сопла погано або зовсім не пропускають газ. Щоб очистити їх від бруду, зніміть конфорки і замочіть в очисному розчині. Рецепт суміші такий - літр окропу; 90 грам лимонної кислоти; 20 грамів нашатирного спирту.

Що таке "Нафтогаз України"?) "Нафтогаз України" - державна компанія України з видобутку, транспортування та переробки нафти, а також і природного газу, повідомляє "Вікіпедія".

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред