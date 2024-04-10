Повернення переплати за газ: як українцям повернути гроші

НКРЕКП оприлюднила конкретний порядок для повернення переплат за послуги надання "блакитного палива" українцям.

https://glavred.net/economics/vozvrashchenie-pereplaty-za-gaz-kak-ukraincam-vernut-dengi-10556753.html Посилання скопійоване

Як українцям повернути гроші за газ? / колаж Главред, фото УНІАН

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала конкретний порядок для повернення переплат за послуги з газопостачання, що спрощує процедуру для споживачів. Про це повідомили в самому відомстві.

Як кажуть чиновники, для повернення переплати слід звернутися до постачальника з письмовою заявою. А в разі, якщо постачальник відмовляється виконувати вимоги щодо повернення, слід звернутися до НКРЕКП.

Комісія розкрила оптимальний порядок дій споживачів. Першим кроком, який рекомендується здійснити споживачам, є звернення до постачальника із заявою про повернення переплати за газ. Зробити це потрібно письмово, заповнивши форму:

відео дня

Згідно зі встановленими правилами, переплата може бути зарахована на наступний розрахунковий період або повернута на поточний рахунок протягом п'яти робочих діб після того, як запит надійшов.

У разі, якщо постачальник "блакитного палива" не виконав вимоги споживача щодо повернення переплати, слід звернутися до НКРЕКП зі зверненням, додаючи копії документів, які підтверджують звернення до постачальника. Така дія потрібна для того, щоб регулятор міг надати підтримку у вирішенні ситуації та забезпечити ефективне повернення переплати за газ. У разі порушення правил ринку газу, до постачальників можуть бути застосовані різні санкції, включно зі штрафами та анулюванням ліцензій.

Що таке "Нафтогаз України"?) "Нафтогаз України" - державна компанія України з видобутку, транспортування та переробки нафти, а також і природного газу, повідомляє "Вікіпедія".

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред