В Україні зросли тарифи на комуналку: що подорожчало найсильніше

У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комуналні послуги. В цілому їх вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили у Держстаті.
Як змінилася вартість послуг за рік
За інформацією відомства, електроенергія подорожчала відразу на 69,7%, причиною цього стало підвищення тарифу в червні. Тоді тариф піднявся до 2,64 грн за 1 кВт/год незалежно від обсягу споживання, тоді як попередня ціна становила 1,44 грн при споживанні до 150 кВт/год і 1,68 грн кВт/год при більшому використанні.
У Держстаті повідомили, що вартість зросла на всі послуги. Крім електрики також зросла розцінка на прибирання сміття (+8,7%), на утримання житла (+3,9%). Також подорожчало водопостачання та управління багатоквартирними будинками.
Тарифи, які не змінилися
При значному подорожчанні комунальних послуг, деякі все ж залишилися на колишньому рівні. Наприклад, природний газ, гаряча вода та опалення.
Що подорожчає в 2024 році
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи Укренерго на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління.
Цим рішенням передбачено зростання тарифу на передачу електроенергії з 2024 року на 9%.
Також про неминучу реформу і підвищення цін на газ повідомили в "Нафтогазі". Глава відомства повідомив, що в цьому сезоні вартість змінюватися не буде, проте в подальшому його вартість значно зросте. Це пов'язано із закликом міжнародних партнерів до лібералізації цін на енергію, зокрема - на газ та електроенергію.
Комунальні послуги в Україні
Нагадаємо, питання підвищення тарифів на найважливіші комунальні послуги в Україні в нинішньому році вже не розглядається. А чергове зростання тарифу на світло може відбутися не раніше 2024 року. Але, як свідчать прогнози, які озвучили в Національному банку України (НБУ) і Кабінеті Міністрів, тарифи на газ, тепло і гарячу воду, швидше за все, залишаться на нинішньому рівні як мінімум до 2025 року.
Також, протягом цього опалювального сезону ціни на газ в Україні не зміняться. Однак у майбутньому підвищення цін на газ неминуче відбудеться. За словами глави НАК, для індустрії, її розвитку і стабільності важливо, щоб реформа ринку енергії відбулася якомога раніше. Однак, враховуючи ситуацію з війною та інші процеси, "Нафтогаз" повинен в першу чергу забезпечити захист споживачів.
Крім іншого, в деяких багатоквартирних будинках в Україні встановлено один будинковий лічильник на газ. Однак через різницю кількості прописаних і тих, хто насправді живе в квартирі, іноді доводиться переплачувати. У "Нафтогазі" розповіли, що робити в такому випадку.
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