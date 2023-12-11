В Україні зросли тарифи на комуналку: що подорожчало найсильніше

Минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-vyrosli-tarify-na-kommunalku-chto-podorozhalo-silnee-vsego-10524059.html Посилання скопійоване

В Україні зросли тарифи на комуналку / колаж: Главред, фото: УНІАН

У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комуналні послуги. В цілому їх вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили у Держстаті.

Як змінилася вартість послуг за рік

За інформацією відомства, електроенергія подорожчала відразу на 69,7%, причиною цього стало підвищення тарифу в червні. Тоді тариф піднявся до 2,64 грн за 1 кВт/год незалежно від обсягу споживання, тоді як попередня ціна становила 1,44 грн при споживанні до 150 кВт/год і 1,68 грн кВт/год при більшому використанні.

У Держстаті повідомили, що вартість зросла на всі послуги. Крім електрики також зросла розцінка на прибирання сміття (+8,7%), на утримання житла (+3,9%). Також подорожчало водопостачання та управління багатоквартирними будинками.

відео дня

Тарифи, які не змінилися

При значному подорожчанні комунальних послуг, деякі все ж залишилися на колишньому рівні. Наприклад, природний газ, гаряча вода та опалення.

Що подорожчає в 2024 році

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи Укренерго на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління.

Цим рішенням передбачено зростання тарифу на передачу електроенергії з 2024 року на 9%.

Також про неминучу реформу і підвищення цін на газ повідомили в "Нафтогазі". Глава відомства повідомив, що в цьому сезоні вартість змінюватися не буде, проте в подальшому його вартість значно зросте. Це пов'язано із закликом міжнародних партнерів до лібералізації цін на енергію, зокрема - на газ та електроенергію.

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, питання підвищення тарифів на найважливіші комунальні послуги в Україні в нинішньому році вже не розглядається. А чергове зростання тарифу на світло може відбутися не раніше 2024 року. Але, як свідчать прогнози, які озвучили в Національному банку України (НБУ) і Кабінеті Міністрів, тарифи на газ, тепло і гарячу воду, швидше за все, залишаться на нинішньому рівні як мінімум до 2025 року.

Також, протягом цього опалювального сезону ціни на газ в Україні не зміняться. Однак у майбутньому підвищення цін на газ неминуче відбудеться. За словами глави НАК, для індустрії, її розвитку і стабільності важливо, щоб реформа ринку енергії відбулася якомога раніше. Однак, враховуючи ситуацію з війною та інші процеси, "Нафтогаз" повинен в першу чергу забезпечити захист споживачів.

Крім іншого, в деяких багатоквартирних будинках в Україні встановлено один будинковий лічильник на газ. Однак через різницю кількості прописаних і тих, хто насправді живе в квартирі, іноді доводиться переплачувати. У "Нафтогазі" розповіли, що робити в такому випадку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.