У кого є законне право платити тільки половину комуналки: відповідь експертів

В Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих захисників України.

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Є категорія громадян України, які можуть отримати практично на всі комунальні послуги / Колаж фото УНІАН

В Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Така норма міститься у статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Пільгу вищевказані вдови можуть отримати практично на всі комунальні послуги.

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Наприклад, менше на 50% можна платити:

за управління багатоквартирним будинком;

газ і доставку газу;

електроенергію та опалення;

гарячу і холодну воду;

вивезення сміття;

закупівлю твердого палива, а також внески за послуги ОСББ.

"При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 квадратних метрів на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, і додатково 10,5 квадратних метра на сім'ю", – заявили в Пенсійному фонді.

Якщо ж вдова непрацездатна і її сім'я складається тільки з непрацездатних осіб, то п'ятдесятивідсоткова знижка за користування газом для опалення житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 квадратних метрів на кожну особу, яка має право на знижку оплати і 21 квадратний метр на сім'ю).

Як кажуть чиновники, пільга надається без урахування середньомісячного доходу. Пільга з плати за житло, комунальні послуги та паливо надається незалежно від виду житла або форми власності на нього.

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, питання підвищення тарифів на найважливіші комунальні послуги в Україні в нинішньому році вже не розглядається. А чергове зростання тарифу на світло може відбутися не раніше 2024 року. Але, як свідчать прогнози, які озвучили в Національному банку України (НБУ) і Кабінеті Міністрів, тарифи на газ, тепло і гарячу воду, швидше за все, залишаться на нинішньому рівні як мінімум до 2025 року.

Також, протягом цього опалювального сезону ціни на газ в Україні не зміняться. Однак у майбутньому підвищення цін на газ неминуче відбудеться. За словами глави НАК, для індустрії, її розвитку і стабільності важливо, щоб реформа ринку енергії відбулася якомога раніше. Однак, враховуючи ситуацію з війною та інші процеси, "Нафтогаз" повинен в першу чергу забезпечити захист споживачів.

Крім іншого, в деяких багатоквартирних будинках в Україні встановлено один будинковий лічильник на газ. Однак через різницю кількості прописаних і тих, хто насправді живе в квартирі, іноді доводиться переплачувати. У "Нафтогазі" розповіли, що робити в такому випадку.

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