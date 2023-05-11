Скачки тарифів у квитанціях: як в Україні подорожчала комуналка

В Україні зросла вартість послуг ЖКГ: з квітня-2022 по квітень-2023 загальне подорожчання склало 4%.

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Найсильніше зросли тарифи на утримання та ремонт житла / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні за минулий рік (з квітня-2022 по квітень-2023) вартість послуг ЖКГ для населення подорожчало на 4%. Про це повідомляє Держстат.

За даними чиновників, найсильніше зросли тарифи на утримання і ремонт житла – в середньому вони стали вище на 20,6%. На другому місці за подорожчанням – прибирання сміття (+17% до тарифу).

Ще подорожчали:

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послуги з управління багатоквартирними будинками - на 1,8%;

послуги водопостачання - на 0,8%;

послуги каналізації - на 0,7%.

Поки ще не подорожчали гаряча вода і опалення, а також електроенергія (хоча останнім часом активно мусуються чутки і про підвищення тарифу на світло).

Як змінилися тарифи за місяць

У період з березня по квітень загальна вартість послуг ЖКГ в Україні в цілому залишилася незмінною. Однак на деякі окремі послуги розцінки все ж трохи змінилися:

утримання та ремонт житла подорожчало на 0,1%;

послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчало на 0,3%;

водопостачання подешевшало на 0,8%;

каналізація - на 0,5%.

Нагадаємо, раніше, в минулому році Верховна Рада прийняла за основу і в цілому закон, який забороняє на час воєнного стану примусово стягувати з людини борги за житлово-комунальні послуги. "За" закон № 7531 проголосували 312 нардепів.

Заборона також стосується осіб, район проживання яких знаходиться в оточенні ворогів ‒ відповідно до переліку Мінреінтеграції ‒ або якщо стягнення здійснюється щодо нерухомого майна, яке було знищено, або пошкоджено в результаті військових дій.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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