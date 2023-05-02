УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Тариф на світло можуть збільшити вже в червні: ЗМІ розповіли деталі

Дмитро Відоменко
2 травня 2023, 15:46 оновлено 2 травня, 15:52
45
Ціни на електроенергію для українців, як повідомляють журналісти, можуть підвищитися вже з червня - адже поки що тариф "заморожений" лише до 31 Травня.
Тарифи на електроенергію
Тарифи на електроенергію / фото УНІАН, колаж Главред

Ціни на електроенергію для населення в України можуть зрости вже з червня – поки що тариф "заморожений" лише до 31 травня. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль" з посиланням на власні джерела в Кабінеті міністрів.

На даний момент нібито важко вибрати остаточний варіант підвищення тарифу на світло чиновники поки не зуміли (тому підвищення поки відстрочено ще на один місяць).

Заступник міністра енергетики Фарід Сафаров повідомив, що тільки для підготовки до нового опалювального сезону 2023/2024 потрібно 3,4 млрд доларів США – на покупку матеріалів, обладнання, проведення ремонтних робіт після атаку російських окупантів.

відео дня

"Починаючи з жовтня (2022 року – Главред) і за наступні шість місяців українська енергетика отримала значні пошкодження", - пояснив Сафаров.

Як кажуть експерти, відповідно, у травні 2023 року вартість світла для населення при споживанні до 250 кВт*год, як і раніше, становитиме 1,44 грн за кВт*год, а при споживанні понад 250 кВт*год на місяць - 1,68 грн за кВт*год. При цьому стверджується, що ринкова ціна кіловат-години становить близько шести гривень.

Про неминучість зростання прямо говорять в Міненерго, але уряд ще не досяг фінальних домовленостей про деталі підвищення вартості струму.

Крім того, керівник профільної Нацкомісії (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський говорив ‒ один з варіантів підвищення тарифів: до 2,4-2,8 грн за кВт*год (але нібито тільки в разі споживання понад 250 кВт*год на місяць). У разі меншого споживання передбачається зберегти пільгову ціну в 1,44 грн за кВт*год (але це ще аж ніяк не остаточний варіант)

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

Дивіться відеоінтерв'ю Лани Зеркаль з приводу цін на газ та енергоносіїв:

Вас можуть зацікавити такі новини:

Міненерго свет тарифи на світло
Реклама

Головне за день

Росіяни скинули на Херсонщину керовані авіабомби: є загиблі

Росіяни скинули на Херсонщину керовані авіабомби: є загиблі

16:52 Новини
В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан: на який період

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан: на який період

16:00 Україна
РФ може готувати новий ракетний удар по Україні: у ЗСУ назвали ймовірні цілі

РФ може готувати новий ракетний удар по Україні: у ЗСУ назвали ймовірні цілі

15:13 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:00

"Ти живий і вільний": Полякова душевно привітала захисника Маріуполя Діанова з Днем народження

16:53

Картопляне пюре з яйцем та молоком розірвало інтернет: як приготувати цю смакоту

16:52

Росіяни скинули на Херсонщину керовані авіабомби: є загиблі

16:43

Величезний астероїд впаде на орбіту Землі прямо під час коронації Чарльза

16:25

Навіщо досвідчені господині тримають в туалеті лавровий лист: хитрість, про яку знають одиниці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:25

Гороскоп для Стрільців на травень 2023: що принесе останній місяць весни

16:01

Серена Вільямс вагітна вдруге

16:01

Спеки не буде: синоптик озвучив прогноз погоди для України на літо 2023

16:00

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан: на який періодВідео

Реклама
15:46

Тариф на світло можуть збільшити вже в червні: ЗМІ розповіли деталіВідео

15:40

Як прати джинси, щоб вони не сіли і не полиняли: 15 правил, які повинен знати кожен

15:28

Мама Корольової перевзулася і підтримала доньку-путіністку

15:13

РФ може готувати новий ракетний удар по Україні: у ЗСУ назвали ймовірні цілі

14:51

Резніков заявив, що Україна візьме Крим без боюВідео

14:48

У Раді придумали велику пенсійну реформу: коли українці зможуть отримувати відразу по 2 виплатиВідео

14:47

Лукашенку здалися диверсанти: переляканий НАТО диктатор скликав "екстрену нараду"Відео

14:38

Кіркоров атакував Тодоренко і принизив її в прямому ефірі російського шоу

14:34

У Раді хочуть відкласти питання виплат військовим у 30 тисяч

14:29

Як перевірити, що в будинку грошова удача 3 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

14:17

Він в 100 разів смачніше Медовика і Наполеона: кращий рецепт торта за копійкиВідео

Реклама
13:50

Кулеба - про скептиків на Заході: армія України готується наступати, не треба нікого слухатиВідео

13:35

Як відбілити білі речі яєчною шкаралупою: унікальний трюк від досвідчених господинь

13:17

РФ може оголосити про новий "жест доброї волі": Резніков розкрив ймовірний сценарій

13:11

Перша церемонія у 21 столітті: якою буде коронація Чарльза ІІІ

13:07

Помер російський модельєр Валентин Юдашкін

12:28

Україні треба відрізати Крим від Росії, щоб окупанти здійснили новий "жест доброї волі" – ГУРВідео

12:21

"Будуть коливання": як зміниться вартість долара на початку травняВідео

11:51

Тарифи злетять на 60%: українців попередили про різке подорожчання комуналки

11:50

Поставлені волонтерами дрони допомагають знищувати окупантів на Донецькому напрямку – лідер O.Torvald

11:43

У травні Україну накриє аномальний холод: синоптик назвав датиВідео

11:39

"Вдарили 40 разів за ніч": окупанти посилили терор у низці областей, в ЗСУ пояснили причинуВідео

11:00

У РФ все погано: розвідка Британії пояснила, чому Кремль звільнив "ката Маріуполя" Мізинцева

10:47

Загроза війни РФ з НАТО: Шольц заборонив Україні бити німецькою зброєю по території Росії

10:39

Харчова сода творить фантастику: 7 балдіжних трюків, які викликають фурор

10:22

Загадка, з якою впораються лише генії: потрібно за 13 секунд знайти корону серед натовпу людей

10:00

Як визначити своє призначення за датою народження

09:52

ЗСУ готують потужний удар по окупантах у Бахмуті: Сирський розкрив деталі

09:46

У ГУР створили флотилію дронів і показали знищення техніки окупантів РосіїВідео

09:23

Рада підтримала розподіл грошей на регіональний розвиток через голосування в "Дії" - законопроект

09:21

США дали Україні майже 100% допомоги для початку контрнаступу, також готується новий пакет – КірбіВідео

Реклама
08:53

"Я проти вбивства вами дітей": спікер Конгресу США жорстко осадив пропагандиста РФВідео

08:50

"Україна стане економічно міцною": астролог спрогнозував фінансовий стан українців у 2023-2024 рокахВідео

08:40

У Мелітополі вранці прогримів вибух: на місце промчали "поліція" і швидка

08:13

Справжнє обличчя російського нацизмуПогляд

08:11

"Це звичайний старий дід": у Мережі іронізують над Путіним, який потрапив у словесний конфуз

07:52

"Відволікають увагу": Світан пояснив, навіщо РФ відновила масовані ракетні удариВідео

07:13

Головоломка, яка під силу лише найуважнішим: потрібно знайти заховану літеру за 9 секунд

07:03

Під Бахмутом загинули два добровольці з Канади - до них у бункер влучив снаряд

06:52

Гороскоп на сегодня 2 травня 2023: Стрілецям - ніяких суперечок і важливий день для РибВідео

06:39

Україні нічого не відомо про "миротворчу місію" Ватикану - CNN

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАнжеоа Перл
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти