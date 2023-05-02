Тариф на світло можуть збільшити вже в червні: ЗМІ розповіли деталі

Ціни на електроенергію для українців, як повідомляють журналісти, можуть підвищитися вже з червня - адже поки що тариф "заморожений" лише до 31 Травня.

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Тарифи на електроенергію / фото УНІАН, колаж Главред

Ціни на електроенергію для населення в України можуть зрости вже з червня – поки що тариф "заморожений" лише до 31 травня. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль" з посиланням на власні джерела в Кабінеті міністрів.

На даний момент нібито важко вибрати остаточний варіант підвищення тарифу на світло чиновники поки не зуміли (тому підвищення поки відстрочено ще на один місяць).

Заступник міністра енергетики Фарід Сафаров повідомив, що тільки для підготовки до нового опалювального сезону 2023/2024 потрібно 3,4 млрд доларів США – на покупку матеріалів, обладнання, проведення ремонтних робіт після атаку російських окупантів.

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"Починаючи з жовтня (2022 року – Главред) і за наступні шість місяців українська енергетика отримала значні пошкодження", - пояснив Сафаров.

Як кажуть експерти, відповідно, у травні 2023 року вартість світла для населення при споживанні до 250 кВт*год, як і раніше, становитиме 1,44 грн за кВт*год, а при споживанні понад 250 кВт*год на місяць - 1,68 грн за кВт*год. При цьому стверджується, що ринкова ціна кіловат-години становить близько шести гривень.

Про неминучість зростання прямо говорять в Міненерго, але уряд ще не досяг фінальних домовленостей про деталі підвищення вартості струму.

Крім того, керівник профільної Нацкомісії (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський говорив ‒ один з варіантів підвищення тарифів: до 2,4-2,8 грн за кВт*год (але нібито тільки в разі споживання понад 250 кВт*год на місяць). У разі меншого споживання передбачається зберегти пільгову ціну в 1,44 грн за кВт*год (але це ще аж ніяк не остаточний варіант)

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

Дивіться відеоінтерв'ю Лани Зеркаль з приводу цін на газ та енергоносіїв:

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