Українці можуть менше платити за газ: у Нафтогазі озвучили спосіб

Українці можуть отримати знижку на оплату газу. Для цього треба оплатити отриманий рахунок до 15-го числа (при оплаті за минулий місяць), кажуть у "Нафтогазі".
Жителі України можуть отримати знижку на оплату газу. Про це йдеться в повідомленні компанії "Нафтогаз України" в соціальній мережі Facebook.
Для цього необхідно оплатити отриманий рахунок до 15 числа (при оплаті за минулий місяць).
"Оплачувати рахунки за спожитий газ не тільки важливо, але й вигідно. Нагадуємо, що у кожного клієнта є можливість отримати знижку 1%", – йдеться в заяві "Нафтогазу України".
Для отримання знижки потрібно:
- сплатити рахунок до 15-го числа поточного місяця;
- провести оплату на my.gas.ua або в чаті GASUA.
"Звертаємо Вашу увагу на те, що знижка не підсумовується і нараховується за умови відсутності заборгованості. Тобто сплатити необхідно всю суму з копійками. За умови виконання всіх дій, ви отримуєте нарахування знижки в 1% на наступний платіж", – йдеться в тексті.
Ціни на газ в Україні
Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).
За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон 2022-2023 років.
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