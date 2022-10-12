УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Українці можуть менше платити за газ: у Нафтогазі озвучили спосіб

12 жовтня 2022, 08:08

Українці можуть отримати знижку на оплату газу. Для цього треба оплатити отриманий рахунок до 15-го числа (при оплаті за минулий місяць), кажуть у "Нафтогазі".

Лічильник, газ
Українці можуть менше платити за газ: у "Нафтогазі" озвучили Фото УНІАН

Жителі України можуть отримати знижку на оплату газу. Про це йдеться в повідомленні компанії "Нафтогаз України" в соціальній мережі Facebook.

Для цього необхідно оплатити отриманий рахунок до 15 числа (при оплаті за минулий місяць).

"Оплачувати рахунки за спожитий газ не тільки важливо, але й вигідно. Нагадуємо, що у кожного клієнта є можливість отримати знижку 1%", – йдеться в заяві "Нафтогазу України".

Для отримання знижки потрібно:

  • сплатити рахунок до 15-го числа поточного місяця;
  • провести оплату на my.gas.ua або в чаті GASUA.

"Звертаємо Вашу увагу на те, що знижка не підсумовується і нараховується за умови відсутності заборгованості. Тобто сплатити необхідно всю суму з копійками. За умови виконання всіх дій, ви отримуєте нарахування знижки в 1% на наступний платіж", – йдеться в тексті.

Ціни на газ в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон 2022-2023 років.

Інші новини:

Нафтогаз ціна газу новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:22

Втратила чоловіка, а тепер загинула сама: історія лікаря Охматдиту, яку вбила російська ракета

08:08

Українці можуть менше платити за газ: у Нафтогазі озвучили спосібВідео

07:19

ЗСУ знищили склад боєприпасів, пункт управління та вузол зв'язку окупантів на Півдні

07:01

Гороскоп на тиждень 10-16 жовтня: Тельці зловлять удачу за хвіст, а Левам краще тримати рот на замкуВідео

06:57

Погані новини для Кримського мостуПогляд

Реклама
06:46

Путін відчайдушно шукає вихід з війни - Арестович

05:40

У Путіна готують таємне опитування в Росії щодо повернення Криму Україні – політтехнологВідео

05:10

Що вам сподобалось найбільше: тест по картинці визначить, чого вам катастрофічно не вистачає у житті

04:04

"Хто наступний?": Волочкова попустувала на дивані з трьома мужиками

03:27

"Дизайнер одягу без одягу": оголена Надія Мейхер розповіла про жагу і чуттєвість

02:55

Військовий експерт спрогнозував, чи скоро закінчаться у Росії ракетиВідео

02:25

Ракетні удари – нова тактика Путіна після Кримського мосту: експерт сказав, куди битиме РФВідео

01:45

Заморожені лимони творять дива: як отримати максимальну користь від цитрусового фрукта

01:13

А принцеса-то гола: Белла Хадід відсвяткувала День народження в прозорій сукні і з короною

00:51

Прикмети на 12 жовтня: які 4 речі потрібно зробити, щоб весь рік бути щасливимВідео

00:47

"Путініст" Добронравов відповів, чи повернеться в "Свати"

00:27

Тепер офіційно: британський королівський палац оголосив дату коронації Чарльза III і КаміллиВідео

00:08

Окупантів чекає сюрприз: в Україну прибули ще чотири HIMARSВідео

11 жовтня, вівторок
23:51

Російські ракети розбили кафе чоловіка Джамали

23:50

Найсмачніший домашній хліб в духовці: швидкий рецепт за 25 хвилинВідео

Реклама
23:21

Марк Фейгін. Росіян хвилює виключно одне: скільки ракет залишилосяВідеоблоги

23:19

Путін хоче вбивати українців не тільки ракетами: у Зеленського назвали підлі наміри глави КремляВідео

23:12

Ціни на продукти в Україні б'ють рекорди: що подорожчає до Нового рокуВідео

23:10

У Байдена дали обіцянку по-максимуму прискорити постачання ППО NASAMS УкраїніВідео

22:40

Влаштують тиждень пекла: які міста громитимуть найближчими днями - гороскоп для УкраїниВідео

22:22

В Україні вдарить мороз: синоптики попередили про похолоданняВідео

22:06

Рівноцінно отруті: кому категорично не можна їсти гриби

22:00

Росіяни, в дзеркало не хочеться подивитися?Погляд

21:56

Не хоче воювати в Україні: онук Пугачової пішки втік з Росії

21:39

Буряти вкрали в Лимані камери спостереження: поставили їх у квартирах, а доступ залишили господарям

20:41

"Здохни, тварюка, ти дурепа": Тетяна Лазарєва розповіла про розмову з пропагандисткою Симоньян

20:24

ЗСУ "поклали" 100 окупантів на Херсонщині, а їхню техніку спалили до тла

20:16

"Режим Путіна втратив свій шанс": у МЗС рознесли Лаврова, який клянчить перемовиниВідео

20:10

Прикмети на 13 жовтня: які 2 речі не можна робити в найнебезпечніший день жовтняВідео

19:50

РФ може повторити масовану ракетну атаку по Україні через тиждень – експертВідео

19:44

Справжня українська діва: Сніжана Онопко в спокусливій білизні знялася для обкладинки глянцю

19:37

Білорусь перекидає війська і техніку на кордон з Україною - ЗМІ

19:35

"Було дуже страшно": Огнєвич розповіла, що сталося з нею під час повітряної тривоги

19:32

"Процес розпаду вже почався": Піонтковський розповів, які території втратить РосіяВідео

19:04

"Груди втекли": Бузова без ліфчика стала посміховиськом

Реклама
19:00

Гороскоп на завтра 12 жовтня 2022: Левам - зрада, Скорпіонам - помилка, Рибам - прибутокВідео

18:53

Ризик нападу Лукашенка: Зеленський пропонує розмістити міжнародну місію на кордоні з БілоруссюВідео

18:42

Україна першою в світі отримала від Німеччини новітнє ППО IRIS-T - SpiegelВідео

18:31

"Дівчина Бонда" з Бердянська підтримала українцівВідео

18:25

Прикмети на 14 жовтня: які 5 речей не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці, щоб біду не залучитиВідео

18:22

Ретроградний Меркурій 2022 боляче вдарить по двох знаках Зодіаку: дати і головні заборони

18:00

Українські захисники за день "приземлили" 20 ракет і 13 дронів-"мопедів"

17:48

Ми ненавидимо вас у відповідь: Каменських записала емоційне звернення до росіян

17:36

Як дізнатися, хто твій янгол-охоронець: ім'я, вік, стать і характер небесного захисника

17:30

Під Білгородом "хлопнуло": тисячі людей залишилися без світла і водиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти