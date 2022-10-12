Українці можуть менше платити за газ: у Нафтогазі озвучили спосіб

Українці можуть менше платити за газ: у "Нафтогазі" озвучили Фото УНІАН

Жителі України можуть отримати знижку на оплату газу. Про це йдеться в повідомленні компанії "Нафтогаз України" в соціальній мережі Facebook.

Для цього необхідно оплатити отриманий рахунок до 15 числа (при оплаті за минулий місяць).

"Оплачувати рахунки за спожитий газ не тільки важливо, але й вигідно. Нагадуємо, що у кожного клієнта є можливість отримати знижку 1%", – йдеться в заяві "Нафтогазу України".

Для отримання знижки потрібно:

сплатити рахунок до 15-го числа поточного місяця;

провести оплату на my.gas.ua або в чаті GASUA.

"Звертаємо Вашу увагу на те, що знижка не підсумовується і нараховується за умови відсутності заборгованості. Тобто сплатити необхідно всю суму з копійками. За умови виконання всіх дій, ви отримуєте нарахування знижки в 1% на наступний платіж", – йдеться в тексті.

Ціни на газ в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон 2022-2023 років.

Інші новини: