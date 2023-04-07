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Влада хоче підняти тариф на світло для українців: скільки коштуватиме кіловат - ЗМІ

Дмитро Відоменко
7 квітня 2023, 12:10 оновлено 7 квітня, 12:11
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В Україні розглядають можливість підвищити тарифи на електроенергію з 1,44 (1,68) грн за кВт*год до 5,5 грн, повідомляють ЗМІ.
Тарифи, світло
Нібито остаточне рішення в Кабміні про підвищення тарифів ще не прийнято - ЗМІ / Колаж фото УНІАН

В Україні влада розглядає можливість підвищити тарифи на електроенергію з 1,44 (1,68) грн за кіловат-годину до 5,5 грн. Про це повідомляє портал Цензор з посиланням на власні джерела.

Відомо, що підвищення може бути розбите на кілька етапів. Але нібито остаточне рішення в Кабміні про нього ще не прийнято. А в Офісі президента, мовляв, побоюються невдоволення українців через можливе зростання тарифів на тлі з падінням доходів.

Джерело журналістів у Кабміні стверджує, що вже зараз кожна кіловат-година має коштувати близько 7 грн. А різниця між чинним і економічно обґрунтованим тарифами нібито поки покривається за рахунок доходу від генерації (держкомпанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго").

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Також є інформація, що зараз з кожної кіловат-години немає ресурсу для покриття 1,3 грн. В результаті лише у 2022-му виникла "діра" у розмірі 33 млрд грн. Крім того, потрібні додаткові десятки мільярдів гривень на відновлення пошкодженої ракетними обстрілами російських окупантів енергетичної інфраструктури.

Ціни на газ і на світло в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ і електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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