Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Найпулярніші овочі віддають майже за безцінь: в Україні рекордно впали ціни

Руслана Заклінська
21 листопада 2025, 22:44
1046
Фермери попереджають, що дешеві овочі можуть здорожчати з настанням холодів.
Найпулярніші овочі віддають майже за безцінь: в Україні рекордно впали ціни
Ціни на овочі борщового набору впали / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • На Рівненщині ціни на овочі найнижчі за 4 роки
  • Найбільше подешевшав борщовий набір
  • З настанням холодів ціни можуть зрости на 5-8%

На Рівненщині цього сезону зафіксували найнижчі за останні чотири роки ціни на овочі. Особливо подешевшав традиційний борщовий набір - цибуля, морква, картопля, буряк та капуста. Про це йдеться у сюжеті Сфера ТB.

За даними місцевих фермерів і продавців, середня вартість овочів на ринку тримається на рівні 10-20 грн за кілограм. Наразі ціни найдоступніші за останні чотири роки.

відео дня

Голова Асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич пояснив здешевлення декількома чинниками.

"Перший фактор, це, звичайно, погода. Другий фактор - багато людей, одноосібників і великих господарств, які цього року і заходять на овочевий ринок, багато насіяли, насадили і є великий вал овочевої продукції", - розповів він.

Попри рекордний урожай, фермери стикаються з проблемами збуту. За словами Кузьмича, ситуацію ускладнюють ризики, пов’язані зі зберіганням продукції та перебоями з електропостачанням.

"Збільшили кількість ударів по енергетичних об’єктах. І якщо не буде світла, то, ну, я не знаю, яка буде ціна через два-три місяці. Через що зараз всі намагаються реалізувати продукцію, хто не має спеціалізованих сховищ. І пропозиція перевищує попит, через що така низька ціна", - пояснив експерт.

Фермери радять уже зараз закуповувати овочі для зимового зберігання, адже наразі пропозиція максимальна, а ціни низькі. За прогнозами, з настанням холодів ціни можуть зрости на 5-8% через витрати на утримання сховищ.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Якими будуть ціни на продукти до Нового року - прогноз експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив, що перед різдвяними та новорічними святами 2025 року в Україні очікується зростання цін на продукти. За його словами, найбільше подорожчають традиційні харчі, які українці споживають майже щодня.

"Я прогнозую зростання цін на м'ясну продукцію, яйця, а також частково це може позначитися на ціні на рослинну олію", - зазначив експерт.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, попри осіннє падіння цін на капусту в Україні, можливе подорожчання цієї продукції взимку через обмежену пропозицію якісного врожаю та проблеми зі зберіганням, повідомив експерт Микола Соботович. Ринок капусти 2025 року залишається циклічним, тобто високі ціни стимулюють надвиробництво, що потім призводить до обвалу вартості наступного сезону.

Також зросли ціни на тепличні огірки в Україні. Тепер їх пропонують по 85-110 грн/кг, що на 10% більше, ніж тиждень тому. Зростанню цін сприяє стабільний попит у роздрібних мережах та скорочення пропозиції від виробників.

Крім цього, в Україні різко подорожчав твердий сир. Сир "Звени Гора голландський 45%" вже коштує в середньому 608,50 грн/кг, що на понад 100 грн більше, ніж у жовтні.

Читайте також:

Про джерело: телеканал "Сфера-ТВ"

Телеканал "Сфера-ТВ" – регіональний телевізійний канал, заснований у Рівному. Спеціалізується на висвітленні новин Рівненської області, соціальних, економічних та культурних подій. Орієнтований на місцеву аудиторію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

продукти харчування ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

14:30Синоптик
Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

13:24Війна
Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

13:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

П'є вже на вулиці: пошарпану Брітні Спірс у дивному вигляді зняли папараці

П'є вже на вулиці: пошарпану Брітні Спірс у дивному вигляді зняли папараці

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд

Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд

Останні новини

15:16

Як не накупити зайвого: сім помилок, яких слід уникати під час купівлі новорічних прикрас

15:03

Кейт Міддлтон розкрила причину свого перетворення на блондинку

14:46

Українці можуть втратити до 50% пенсії: названо причину зменшення виплат

14:34

Зі стрічок, мандаринів і цукерок: як зробити унікальну гірлянду на Новий рікВідео

14:30

Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війниСША тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни
14:26

Перший досвід: Могилевська показалася разом із молодшою донькою в поїзді

14:22

Україна оголосила в розшук Міндіча та Цукермана

13:54

Гості проситимуть рецепт: швидка закуска на Новий рік за 7 хвилин

13:31

Беруть усе у свої руки: п'ять знаків Зодіаку, які домінують у стосунках

Реклама
13:24

Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

13:16

Україна повернула з Білорусі 31 українця: Коордштаб розкрив подробиці

13:13

Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

12:52

Росіяни захопили два населені пункти і просунулись на кількох ключових напрямках

12:26

Точно не українські: чотири традиційні імені, які мають незвичне походження

12:21

Скільки метрів гірлянди потрібно на Новий рік: як підрахувати розмір для ялинки, каміна та сходів

12:06

Попереду критичні переговори: у Європі вигадали, як допомогти Україні з мирним планом Трампа

11:37

Ще не пізно: знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти до кінця 2025 року

11:36

Бандитська схема: як Сєдокова розводила покійного чоловіка

11:34

Трамп призначив нового спецпредставника для мирного плану: хто ним став

11:33

Частину регіонів України засипало снігом: де лютує сильна негода

Реклама
11:11

Шарфи-гіганти та блискучі легінси: стиліст назвала п'ять речей, які безнадійно застаріли

10:45

Лунали гучні вибухи: дрони атакували ключовий вузол енергосистеми в КримуВідео

10:30

11 років захищав країну і виводив побратимів з оточення: росіяни вбили сержанта "Залізного"Ексклюзив

10:25

Українці активно скуповують валюту: яким буде курс долара до кінця осені

10:00

"Ідея належала татусям": що відомо про футбольний матч під час відключення світла, який став вірусним

09:48

Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на кордоні з Румунією – деталіФото

09:42

Як виростити "фрукт богів" на звичайному підвіконні: покрокова інструкціяВідео

08:59

Плацдарм для наступу на Дніпровщину: відомо, де росіяни хочуть прорватися

08:53

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

08:41

Топ-генерали США прилетять до Москви наступного тижня: у чому мета візиту

08:27

Гороскоп Таро на завтра 23 листопада: Близнюкам - вірити в себе, Левам - плоди

08:10

Ситуація зі світлом може погіршитися ще більшеПогляд

07:49

"Зима буде холодною": Трамп звернувся до України та закликав прийняти мирний план

06:15

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

06:10

США вийшли з НАТО?Погляд

06:00

"Інфаркт": що сталося з Альбіною Джанабаєвою в Москві

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 51 с

05:27

Кожна голочка виглядатиме натурально: як розпушити штучну ялинку

05:03

Гороскоп на завтра 23 листопада: Терезам - труднощі, Рибам - випробування

04:45

"Важливий крок": принц Вільям і Кейт Міддлтон ухвалили рішення щодо спадкоємця

Реклама
04:00

Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

03:30

Є лише один "умовно позитивний" шлях: Кочетков назвав головну загрозу для Києва

02:50

Африка трісне навпіл: розкрито лякаючі наслідки майбутнього розколу

02:25

Кінець 2025 принесе великі почуття: яким ТОП-4 знакам пощастить у коханні

02:12

Як за 2 хвилини заснути й отримати найкращий відпочинок: перевірений китайський метод

01:41

Чотири знаки зодіаку, на яких чекає доленосна зустріч у грудні

01:11

В одних світла більше, в інших - менше: чому в областях різні графіки

00:12

Цимбалюк вийшов із себе: учасниця "Холостяка" "перевернула" церемонію троянд

00:06

Доленосний місяць: на який знак зодіаку чекає нереальне завершення 2025 рокуВідео

21 листопада, п'ятниця
23:45

Розміром із Люксембург: які землі має віддати Україна згідно з планом Трампа

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти