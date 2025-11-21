Найпулярніші овочі віддають майже за безцінь: в Україні рекордно впали ціни

Фермери попереджають, що дешеві овочі можуть здорожчати з настанням холодів.

https://glavred.net/economics/samye-populyarnye-ovoshchi-otdayut-pochti-za-bescenok-v-ukraine-rekordno-upali-ceny-10717835.html Посилання скопійоване

Ціни на овочі борщового набору впали / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

На Рівненщині ціни на овочі найнижчі за 4 роки

Найбільше подешевшав борщовий набір

З настанням холодів ціни можуть зрости на 5-8%

На Рівненщині цього сезону зафіксували найнижчі за останні чотири роки ціни на овочі. Особливо подешевшав традиційний борщовий набір - цибуля, морква, картопля, буряк та капуста. Про це йдеться у сюжеті Сфера ТB.

За даними місцевих фермерів і продавців, середня вартість овочів на ринку тримається на рівні 10-20 грн за кілограм. Наразі ціни найдоступніші за останні чотири роки.

відео дня

Голова Асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич пояснив здешевлення декількома чинниками.

"Перший фактор, це, звичайно, погода. Другий фактор - багато людей, одноосібників і великих господарств, які цього року і заходять на овочевий ринок, багато насіяли, насадили і є великий вал овочевої продукції", - розповів він.

Попри рекордний урожай, фермери стикаються з проблемами збуту. За словами Кузьмича, ситуацію ускладнюють ризики, пов’язані зі зберіганням продукції та перебоями з електропостачанням.

"Збільшили кількість ударів по енергетичних об’єктах. І якщо не буде світла, то, ну, я не знаю, яка буде ціна через два-три місяці. Через що зараз всі намагаються реалізувати продукцію, хто не має спеціалізованих сховищ. І пропозиція перевищує попит, через що така низька ціна", - пояснив експерт.

Фермери радять уже зараз закуповувати овочі для зимового зберігання, адже наразі пропозиція максимальна, а ціни низькі. За прогнозами, з настанням холодів ціни можуть зрости на 5-8% через витрати на утримання сховищ.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Якими будуть ціни на продукти до Нового року - прогноз експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив, що перед різдвяними та новорічними святами 2025 року в Україні очікується зростання цін на продукти. За його словами, найбільше подорожчають традиційні харчі, які українці споживають майже щодня.

"Я прогнозую зростання цін на м'ясну продукцію, яйця, а також частково це може позначитися на ціні на рослинну олію", - зазначив експерт.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, попри осіннє падіння цін на капусту в Україні, можливе подорожчання цієї продукції взимку через обмежену пропозицію якісного врожаю та проблеми зі зберіганням, повідомив експерт Микола Соботович. Ринок капусти 2025 року залишається циклічним, тобто високі ціни стимулюють надвиробництво, що потім призводить до обвалу вартості наступного сезону.

Також зросли ціни на тепличні огірки в Україні. Тепер їх пропонують по 85-110 грн/кг, що на 10% більше, ніж тиждень тому. Зростанню цін сприяє стабільний попит у роздрібних мережах та скорочення пропозиції від виробників.

Крім цього, в Україні різко подорожчав твердий сир. Сир "Звени Гора голландський 45%" вже коштує в середньому 608,50 грн/кг, що на понад 100 грн більше, ніж у жовтні.

Читайте також:

Про джерело: телеканал "Сфера-ТВ" Телеканал "Сфера-ТВ" – регіональний телевізійний канал, заснований у Рівному. Спеціалізується на висвітленні новин Рівненської області, соціальних, економічних та культурних подій. Орієнтований на місцеву аудиторію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред