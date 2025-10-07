Найдорожча ягода в Україні раптово подешевшала: фермери змушені знижувати ціни

Ринки Львівщини цього сезону заполонила неякісна продукція.

На Львівщині подешевшала лохина / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Цьогорічний сезон збору лохини на Львівщині виявився складним для місцевих виробників. У період масового дозрівання ринки регіону буквально заполонила неякісна ягода, що призвело до різкого падіння цін. Про ситуацію розповів директор ТОВ "Органічний сад" Богдан Боднар у коментарі Agronews.

"Багато виробників погналися за хайпом на лохині, насадили багато гектарів, а потім зрозуміли, що по капіталізації не витягують. Десь в догляді недофінансовують, десь в агротехнології йде економія, в когось немає свого холодильника і відповідно правильного зберігання. А лохина довго не буде лежати, і вони вважають за краще продати її за умовних 100 гривень, ніж викинути", - пояснив він.

Боднар наголосив, що значну частину ринку сьогодні формують невеликі приватні господарства, які не мають необхідної техніки, систем зрошення чи охолодження. Через це вони змушені продавати врожай дешево, часто одразу після збору, аби уникнути втрат.

"Тобто витрати порівняно з професійними плантаціями на порядок нижчі. Єдине, що тримає на певному рівні адекватну ціну, це мережі, які не так різко реагують на цінові коливання", - додав Боднар.

Боднар також відзначив, що органічне виробництво в Україні поки не має значного попиту.

"У внутрішнього ринку повний скептицизм щодо цього напрямку. І ми маємо трошки кращу ціну тільки завдяки тому, що в нас якісна ягода", - наголосив він.

Чому ціни на овочі ростуть - думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі Главреду зазначив, що дефіцит овочевої продукції в Україні нині сягає близько 400 мільйонів доларів. Основна причина - нестача сучасних овочесховищ, які дозволили б зберігати врожай упродовж тривалого часу.

"Під час піку збору з городів і полів ціни на овочі низькі, але щойно продукцію починають закладати на зберігання - вартість одразу зростає", - пояснив Марчук.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, найближчим часом очікується нова хвиля подорожчання овочів із традиційного борщового набору - моркви, буряка, цибулі, капусти та часнику. Ціни зростуть на близько 5-6 грн/кг.

Також на початку тижня в Україні зафіксували нове підвищення цін на овочі. Водночас ціни на фрукти та картоплю залишаються стабільними.

Крім цього, в Україні подорожчали курячі яйця. Середня ціна становить 5,19 грн за штуку (51,90 грн за десяток), що на 45 копійок більше, ніж наприкінці вересня.

