Ціни підскочили на 53% за рік: в Україні рекордно подорожчала улюблена ягода

Руслана Заклінська
25 серпня 2025, 11:52
В Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на одну з найпопулярніших ягід.
В Україні ціни на лохину злетіли на 53% / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • В Україні дорожчає лохина
  • Поточна ціна лохини на ринку — 170–240 грн/кг
  • Порівняно з минулим роком, ягода подорожчала в середньому на 53%

В Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на лохину. Основною причиною підвищення вартості є скорочення пропозиції ягоди на тлі активного попиту. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За словами виробників, завершили сезон реалізації ранніх та середніх сортів чорниці. Водночас садівники, які нині продають пізні сорти, отримали можливість знову підвищити ціни на свою продукцію.

В результаті таких цінових коригувань чорниця на українському ринку пропонується за ціною 170–240 грн/кг ($4,12–5,82/кг). В середньому, вартість лохини наразі на 14% вища, ніж тиждень тому.

Як наслідок, чорниця в Україні обходиться покупцям у середньому на 53% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року. Учасники ринку впевнені, що ціни на цю ягоду й надалі зростатимуть.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на продукти восени

Олег Пендзин пояснив, що, хоч минулого року ціни на овочі борщового набору суттєво зростали, наразі складно робити точні прогнози щодо вартості овочів цієї осені та зими. Проте, якщо орієнтуватися на погодні умови, то цього року вони сприятливіші для овочевих культур.

"Від погоди в серпні залежить загальний обсяг врожаю. Якщо буде аномальна спека й посуха, то ми втратимо ті напрацювання, що маємо зараз, а якщо буде така сама погода, як зараз, то, навпаки, врожай буде кращим", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, В Україні за місяць ціни на морожену рибу зросли на 0,8% - до 198,43 грн/кг. Порівняно з липнем минулого року подорожчання склало 14%.

Натомість ціни на яблука нового врожаю в Україні стрімко падають. Фермери зараз продають плоди за 35–45 грн/кг.

Як повідомляв Главред, в Україні м’ясо нутрій продається до 500 грн/кг. Його вартість дорівнює кілограму оленини.

Виїзд чоловіків до 25 років за кордон: у Раді з'явився законопроєкт, подробиці

Виїзд чоловіків до 25 років за кордон: у Раді з'явився законопроєкт, подробиці

12:51Україна
Китай зробив остаточну заяву щодо відправки миротворців в Україну

Китай зробив остаточну заяву щодо відправки миротворців в Україну

12:49Світ
"Нелегітимність" Зеленського: Сибіга жорстко відповів на нову маячню Лаврова

"Нелегітимність" Зеленського: Сибіга жорстко відповів на нову маячню Лаврова

12:49Україна
Карта Deep State онлайн за 25 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні події

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні події

На порозі змін: життя 4 знаків зодіаку восени перевернеться з ніг на голову

На порозі змін: життя 4 знаків зодіаку восени перевернеться з ніг на голову

Україна змогла заховати одну стратегічну ядерну ракету - де вона зараз

Україна змогла заховати одну стратегічну ядерну ракету - де вона зараз

Вересень 2025 відкриє Близнюкам нові горизонти: гороскоп на місяць

Вересень 2025 відкриє Близнюкам нові горизонти: гороскоп на місяць

