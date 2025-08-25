Ціни підскочили на 53% за рік: в Україні рекордно подорожчала улюблена ягода

В Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на одну з найпопулярніших ягід.

В Україні ціни на лохину злетіли на 53%

В Україні дорожчає лохина

Поточна ціна лохини на ринку — 170–240 грн/кг

Порівняно з минулим роком, ягода подорожчала в середньому на 53%

В Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на лохину. Основною причиною підвищення вартості є скорочення пропозиції ягоди на тлі активного попиту. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За словами виробників, завершили сезон реалізації ранніх та середніх сортів чорниці. Водночас садівники, які нині продають пізні сорти, отримали можливість знову підвищити ціни на свою продукцію.

В результаті таких цінових коригувань чорниця на українському ринку пропонується за ціною 170–240 грн/кг ($4,12–5,82/кг). В середньому, вартість лохини наразі на 14% вища, ніж тиждень тому.

Як наслідок, чорниця в Україні обходиться покупцям у середньому на 53% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року. Учасники ринку впевнені, що ціни на цю ягоду й надалі зростатимуть.

Що буде з цінами на продукти восени

Олег Пендзин пояснив, що, хоч минулого року ціни на овочі борщового набору суттєво зростали, наразі складно робити точні прогнози щодо вартості овочів цієї осені та зими. Проте, якщо орієнтуватися на погодні умови, то цього року вони сприятливіші для овочевих культур.

"Від погоди в серпні залежить загальний обсяг врожаю. Якщо буде аномальна спека й посуха, то ми втратимо ті напрацювання, що маємо зараз, а якщо буде така сама погода, як зараз, то, навпаки, врожай буде кращим", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, В Україні за місяць ціни на морожену рибу зросли на 0,8% - до 198,43 грн/кг. Порівняно з липнем минулого року подорожчання склало 14%.

Натомість ціни на яблука нового врожаю в Україні стрімко падають. Фермери зараз продають плоди за 35–45 грн/кг.

Як повідомляв Главред, в Україні м’ясо нутрій продається до 500 грн/кг. Його вартість дорівнює кілограму оленини.

