Ціни на яйця підскочили: українці дізналися нову вартість у супермаркетах

Олексій Тесля
6 жовтня 2025, 10:46
Експерти прогнозують подальше подорожчання, пояснюючи це сезонними факторами та зміною попиту.
Яйця, гроші
В Україні змінилися ціни на яйця / Колаж: Главред, фото: pixabay

Важливе:

  • У торговельних мережах зростають ціни на нефасовані курячі яйця
  • Експерти прогнозують подальше подорожчання

В Україні зафіксовано зростання цін у торговельних мережах на нефасовані курячі яйця.

За даними видання "Експерт", наразі середня вартість становить 5,19 грн за штуку (51,90 грн за десяток), що на 45 копійок більше, ніж наприкінці вересня.

Експерти прогнозують подальше подорожчання, пояснюючи це сезонними факторами та зміною попиту.

На сьогодні у великих торговельних мережах ціни варіюються таким чином:

  • Auchan - 4,89 грн/шт. (48,90 грн/десяток);
  • Novus - 4,99 грн/шт. (49,90 грн/десяток);
  • МегаМаркет - 6 грн/шт. (60 грн/десяток);
  • ЕКОмаркет - 4,99 грн/шт. (49,90 грн/десяток).
Чому ростуть ціни на продукти в Україні
/ Главред - інфографіка

Ціни на яйця: що прогнозують експерти

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що восени ціна на яйця може збільшитися приблизно на 10%. Однак, за його словами, це відбудеться лише в разі зростання тарифів на електроенергію. Наразі ринок залишається стабільним і збалансованим.

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

яйца ціни на продукти
Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

