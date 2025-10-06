Ціни на яйця підскочили: українці дізналися нову вартість у супермаркетах

Експерти прогнозують подальше подорожчання, пояснюючи це сезонними факторами та зміною попиту.

https://glavred.net/economics/ceny-na-yayca-podskochili-ukraincy-uznali-novuyu-stoimost-v-supermarketah-10704197.html Посилання скопійоване

В Україні змінилися ціни на яйця / Колаж: Главред, фото: pixabay

Важливе:

У торговельних мережах зростають ціни на нефасовані курячі яйця

Експерти прогнозують подальше подорожчання

В Україні зафіксовано зростання цін у торговельних мережах на нефасовані курячі яйця.

За даними видання "Експерт", наразі середня вартість становить 5,19 грн за штуку (51,90 грн за десяток), що на 45 копійок більше, ніж наприкінці вересня.

відео дня

Експерти прогнозують подальше подорожчання, пояснюючи це сезонними факторами та зміною попиту.

На сьогодні у великих торговельних мережах ціни варіюються таким чином:

Auchan - 4,89 грн/шт. (48,90 грн/десяток);

Novus - 4,99 грн/шт. (49,90 грн/десяток);

МегаМаркет - 6 грн/шт. (60 грн/десяток);

ЕКОмаркет - 4,99 грн/шт. (49,90 грн/десяток).

/ Главред - інфографіка

Ціни на яйця: що прогнозують експерти

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що восени ціна на яйця може збільшитися приблизно на 10%. Однак, за його словами, це відбудеться лише в разі зростання тарифів на електроенергію. Наразі ринок залишається стабільним і збалансованим.

Зміна цін на продукти - новини за темою

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

Читайте також:

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред