Ціни на городину рвонули вгору: як змінилася вартість овочів для салатного набору

Фермери та торговці регулюють ціни на овочі відповідно до наявності продукції та попиту на ринку.

Коротко:

Ціни на овочі та зелень в Україні підвищилися

На ринку подорожчали огірки, помідори, кріп і руккола

Картопля залишилася стабільною, малина трохи дешевшає

На початку тижня в Україні зафіксували підвищення цін на низку овочів. Так, на "Столичному ринку" рівненські огірки за вихідні додали 20 гривень і сьогодні продаються по 65 грн/кг, свідчать дані сайту ринку.

Одеські огірки подорожчали на 15 гривень – їхня вартість нині складає 55 грн/кг. Зросли ціни й на зелень: кілограм зеленої цибулі додав 20 гривень і коштує 200 грн.

Подорожчання помідорів та інших овочів

Помідори також стали дорожчими. Рожеві томати подорожчали на 7 грн – до 55 грн/кг, червоні та жовті – на 5 грн, відповідно 30 грн/кг та 60 грн/кг. Баклажани здорожчали на 2 грн – до 42 грн/кг, а цвітна капуста додала 7 грн і продається по 50 грн/кг.

У сегменті зелені найбільше зростають ціни на кріп: у середу він коштував 100 грн, у п’ятницю – 110 грн, а в понеділок – вже 130 грн/кг. Кілограм руколи додав 50 грн проти кінця минулого тижня і тепер коштує 300 грн.

Стабільність цін на фрукти та картоплю

Щодо ягід та фруктів, ціни залишилися переважно стабільними. Виняток – малина, яка з середи дешевшає і коштує 250 грн/кг. Для порівняння, два тижні тому її ціна становила 180 грн, після чого ягода різко подорожчала.

Картопля з початку тижня залишається стабільною – кілограм можна придбати за 12 грн, як і в п’ятницю та середу.

Експертна оцінка причин зростання цін

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі для Главреда зазначив, що нинішній дефіцит овочевої продукції в Україні становить близько 400 мільйонів доларів. За його словами, основною причиною нестабільних цін є брак сучасних овочевих сховищ, які дозволяли б зберігати врожай тривалий час.

"Тому під час піку збору з городів і полів ціни на овочі низькі, але щойно продукція починає закладатися на зберігання, ціна одразу зростає", – пояснив Марчук, підкресливши важливість інвестицій у зберігання врожаю для стабілізації ринку.

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради

