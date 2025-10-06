Ціни на городину рвонули вгору: як змінилася вартість овочів для салатного набору

Коротко:
- Ціни на овочі та зелень в Україні підвищилися
- На ринку подорожчали огірки, помідори, кріп і руккола
- Картопля залишилася стабільною, малина трохи дешевшає
На початку тижня в Україні зафіксували підвищення цін на низку овочів. Так, на "Столичному ринку" рівненські огірки за вихідні додали 20 гривень і сьогодні продаються по 65 грн/кг, свідчать дані сайту ринку.
Одеські огірки подорожчали на 15 гривень – їхня вартість нині складає 55 грн/кг. Зросли ціни й на зелень: кілограм зеленої цибулі додав 20 гривень і коштує 200 грн.
Подорожчання помідорів та інших овочів
Помідори також стали дорожчими. Рожеві томати подорожчали на 7 грн – до 55 грн/кг, червоні та жовті – на 5 грн, відповідно 30 грн/кг та 60 грн/кг. Баклажани здорожчали на 2 грн – до 42 грн/кг, а цвітна капуста додала 7 грн і продається по 50 грн/кг.
У сегменті зелені найбільше зростають ціни на кріп: у середу він коштував 100 грн, у п’ятницю – 110 грн, а в понеділок – вже 130 грн/кг. Кілограм руколи додав 50 грн проти кінця минулого тижня і тепер коштує 300 грн.
Стабільність цін на фрукти та картоплю
Щодо ягід та фруктів, ціни залишилися переважно стабільними. Виняток – малина, яка з середи дешевшає і коштує 250 грн/кг. Для порівняння, два тижні тому її ціна становила 180 грн, після чого ягода різко подорожчала.
Картопля з початку тижня залишається стабільною – кілограм можна придбати за 12 грн, як і в п’ятницю та середу.
Експертна оцінка причин зростання цін
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі для Главреда зазначив, що нинішній дефіцит овочевої продукції в Україні становить близько 400 мільйонів доларів. За його словами, основною причиною нестабільних цін є брак сучасних овочевих сховищ, які дозволяли б зберігати врожай тривалий час.
"Тому під час піку збору з городів і полів ціни на овочі низькі, але щойно продукція починає закладатися на зберігання, ціна одразу зростає", – пояснив Марчук, підкресливши важливість інвестицій у зберігання врожаю для стабілізації ринку.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, через несприятливі погодні умови багато експертів побоюються, що ціни на соняшникову олію в Україні можуть підвищитися.
Крім того, За останній тиждень в Україні відчутно змінились ціни на продукти. Зокрема, подорожчали деякі фрукти та овочі.
Також в Україні зафіксовано зростання цін у торговельних мережах на нефасовані курячі яйця.
Читайте також:
- Ціни на м’ясо шалено злетіли, цукор ринув униз: які ціни на продукти у світі
- Ціни спустошують гаманець: в Україні подорожчав ряд популярних продуктів
- В Україні вводять "податок на OLX": кому і скільки доведеться платити
Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред