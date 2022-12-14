"По три-п'ять днів ми можемо бути без світла": Арестович спрогнозував ситуацію з блекаутом

Як каже Олексій Арестович, енергетична інфраструктура України створювалася за радянських часів взагалі в розрахунку на тотальну ядерну війну.

Арестович спрогнозував ситуацію з блекаутом / Колаж фото УНІАН

Повного блекаута в Україні не буде, але є небезпека, що в будинках українців не буде світла по троє-п'ятеро діб. Такий прогноз на випадок регулярного повторення масштабних ракетних атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України дав радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Вони (удари - Главред) не спрацюють. Енергетична інфраструктура створювалася за радянських часів у розрахунку на тотальну ядерну війну із Заходом. Вона повинна була витримати удари десятками мегатонних ракет по території України. А він (Путін - Главред) хоче "покласти" це "Калібрами", які не долітають і не потрапляють? Це нереально абсолютно. Так, по п'ять днів ми можемо бути без світла, по три. Не більше. Але це ж не блекаут", - сказав Арестович

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Можливий блекаут в Україні

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що сценарій, за яким Україна повністю залишається без світла, виключати не можна. Ракетні атаки РФ змушують державу зіткнутися з серйозними проблемами. Якщо таке станеться, люди будуть переїжджати в сільську місцевість, де можна опалювати житло дровами.

Також раніше повідомлялося, що окупантам вигідно використовувати безпілотники адже вони дешеві, зате Україні доводиться збивати їх ракетами, які дорожче часом в сотні разів. Якби РФ мала багато дронів, Україні загрожувала б небезпека виснаження систем ППО, розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник.

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