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Росіяни атакували Київ дронами: Кличко повідомив про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури

19 грудня 2022, 08:36
У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили орієнтовно 15.
Кличко
Кличко повідомив про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури
/ УНІАН, скріншот

Унаслідок нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням", – заявив він.

Як розповів очільник КМВА Сергій Попко, під час атаки на Київ сили ППО збили орієнтовно 15 іранських дронів "Шахед".

Росіяни атакували Київ дронами: Кличко повідомив про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури

"Столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили орієнтовно 15.

На жаль, є попадання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація про жертви і руйнування уточнюється", – сказав Попко.

Зазначимо, у ніч з 18 на 19 грудня 2022 року російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони, повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ в Telegram.

"Всього виявлено орієнтовно тридцять п'ять баражувальних боєприпасів. Як і минулого разу, ударні БПЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну у 2023 році. За його словами, офіційний Київ прекрасно розуміє, що росіяни хотітимуть влаштувати новий наступ в наступному році.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів в інтерв'ю західному виданню Economist про те, що Росія може відновити наступ в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - в січні. При цьому наступ може відбутися не на Донбасі, а в напрямку Києва з боку Білорусі. Також не виключають і південний напрямок.

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