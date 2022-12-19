Графіки не діють: на Київщині та Дніпропетровщині екстрені відключення після атаки "шахедів"

В Україні в понеділок, 19 грудня, ввели аварійні відключення електроенергії після нічної атаки російських окупантів.
"У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла", - сказано на сайті ДТЕК.
Це означає, що графіки стабілізаційних відключень не працюють.
Графіки також не працюють в Дніпрі і області - там введені екстрені відключення світла.
Нагадаємо, в результаті нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
"Енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго - і теплопостачанням", – заявив він.
Іранські безпілотники також атакували Дніпро.
"Сили ППО вночі "полювали" два БПЛА окупантів. Мінус два "Шахеда". Ворожі Птахи збили в небі над областю після опівночі. Дякую нашим потужним захисникам неба за те, що вберегли людей від можливої трагедії", - розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
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