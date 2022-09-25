Рекордне подорожчання: ціни на м'ясо в Україні злетіли

На відміну від яловичини, виробництво свинини в Україні орієнтоване в більшості своїй на внутрішній ринок, тому ціни за місяць істотно зросли.
Ціни в Україні на яловичину за останній місяць практично не змінилися. У той же час свинина істотно подорожчала.
За даними порталу Мінфін, у серпні середня ціна на яловичину гуляш у супермаркетах країни була 217,09 грн./ кг, а у вересні вартість зросла менш ніж на гривню – 217,71 грн./ кг. Ребра яловичі коштують як і раніше 137,48 грн./ кг.
Ціни на свинину
На відміну від яловичини, виробництво свинини в Україні орієнтоване в більшості своїй на внутрішній ринок, тому ціни на цей вид м'яса за місяць істотно зросли. Причина - вплив ринкових факторів та інфляції, як і на інші продукт харчування.
Так, середня ціна:
- на свинячу грудинку підвищилася з 144,89 грн./ кг до 158,71 грн./ кг,
- лопатка подорожчала з 139,79 грн./ кг до 155,34 грн./ кг.
- ошийок додав у ціні з 189,54 грн./ кг до 213,35 грн./ кг.
- ребера підвищилася в ціні з 144,90 грн./ кг до 163,96 грн./ кг,
- підчеревка з 141,92 грн./ кг до 161,97 грн./ кг,
- шашлик з 152,93 грн./ кг до 162,69 грн./ кг.
Ціни на продукти
Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.
За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.
Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.
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