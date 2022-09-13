Неймовірне подорожчання: ціни на овочі в Україні підскочили на 112,4%

Ціни на овочі в Україні підскочили на 112,4% / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

В Україні за минулий рік в середньому вартість продуктів і товарів зросла на 23,8%. Найсильніше подорожчали овочі - на 112,4%. Про це говорять представники Державної служби статистики.

Фрукти зросли в ціні на 28,4%. Найменше подорожчали яйця - всього на 5,8%. Загальний рівень інфляції (від серпня до серпня) склав 23,8%. Крім того, через зниження попиту серйозно знизилися ціни на одяг (на 2,8%) і взуття (на 0,8%).

Як кажуть експерти, різке подорожчання продуктів пов'язане з тимчасовою окупацією російськими агресорами Херсонської області (де і вироблялася значна частина українських овочів).

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В середньому продукти зросли в ціні на 31,3%. З них найсильніше подорожчали:

хліб - на 37,9%;

риба і рибні продукти - на 37%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні за останній час рекордно подорожчало в ціні вершкове масло. Продукт подорожчав на 8-10%, ціна на масло буде продовжувати рости.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин прогнозує, що ціни на цукор, швидше за все, виростуть, але не суттєво. Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків.

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