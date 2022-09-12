Золоті продукти: що в Україні подорожчає ще більше до кінця року

Ціни на продукти в Україні / pixabay

Ціни на продукти харчування в Україні зросли на 25,2% порівняно з минулорічними показниками.

За даними Держстату, це вище загальної інфляції, яка склала 19,5%.

Зазначається, що серед продуктів найбільше подорожчали фрукти - на 60,2%, овочі - на 58,5%, риба та рибопродукти - на 33,1%, хліб та хлібопродукти - на 29,0%, цукор - на 27,9%, макаронні вироби - на 24,8%.

Видео дня

Крім того, масло подорожчало на 17,8%, хліб - на 16,5%, м'ясо і м'ясопродукти - на 16,2%, сир - на 14,2%, соняшникова олія - на 13,8%, молоко на 9,1%.

У той же час яйця подешевшали на 17,0%.

Ціни на продукти злетять

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, проте ціни піднімуться ще більше.

Нацбанк прогнозує, що до кінця року інфляція споживчих цін складе понад 30% через війну.

За словами директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимира Лепушинського, основним чинником цього буде збройна агресія проти України.

"До кінця року ми будемо спостерігати подальше зростання цін. Основний фактор - це збройна агресія проти України. Поки вона триватиме, цінова ситуація не розгорнеться", – пояснив він.

На даний момент інфляція в Україні вже перетнула позначку 20%.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Читайте також: