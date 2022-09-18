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Україну чекає різкий стрибок цін на продукти в листопаді: експерт розповів, що варто купити зараз

18 вересня 2022, 22:04

Ціни на деякі крупи, як гречка і рис, значною мірою залежать від імпорту, тому девальвація гривні може призвести до зростання цін.

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Ціни на продукти / pixabay

Ціни на продукти в Україні значно зросли. Головною причиною тотального подорожчання є окупація українських територій, де вирощували сільськогосподарську продукцію.

Як каже кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, Україна експортує аграрну продукцію в значних обсягах, тому наші виробники орієнтуються на світові ціни. Війна і блокада українських портів послужила причиною дефіциту продуктів у світі і зростання цін на світових ринках.

"На зростання цін на продукти впливає енергетична криза і зростання цін на енергоносії. У структурі собівартості аграрної продукції значне місце займають витрати на паливо, електроенергію, газ і т. д", - говорить експерт, пише РБК-Україна.

Крім того, з тих же причин з початку року суттєво додали в ціні добрива, насіння, засоби захисту рослин.

Ціни на продукти злетять у листопаді

Фахівець каже, що вже в листопаді українці спостерігатимуть "стрибок" на цінниках.

"Хоча зараз відбувається сезонне зниження, стабілізація цін, яка пов'язана з істотною пропозицією овочів і фруктів. Однак вони подорожчають набагато більше: в середньому на 30-35%", - зазначив він.

Що стосується цін на хліб і борошно, то в України є значні запаси зерна, що означає відсутність дефіциту. Але через обмеження експорту в найближчі місяці, на думку експерта, ціни будуть рости помірно на 10-15%.

Така ж тенденція очікує вартості масла і цукру, які можуть додати в ціні 15-20%.

За словами експерта, ціни на деякі крупи, як гречка і рис, значною мірою залежать від імпорту, тому девальвація гривні може призвести до зростання цін на ці продукти на 20-25%.

Олександр каже, що через масовий забій худоби взимку може спостерігатися дефіцит молока і молочних продуктів. Це стане причиною можливого підвищення цін на 30-40%.

З тих же причин відповідно підскочать і ціни на м'ясо - приблизно на 30%.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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