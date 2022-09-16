Потрібно запастися до зими: в Україні підняли ціни на крупи

Ціни на продукти в Україні / pixabay

Ціни в Україні підвищилися з приходом осені на макарони, рис та пшоно.

Як повідомляє сайт Мінфін, у вересні ціни на крупи підняли на 2-5 гривень.

Так, станом на 14 вересня середня вартість макаронів пір'я подорожчала на кілька копійок – з 28,24 грн/кг до 28,36 грн/кг.

Цінник на рис підскочив більш значно. Зокрема, круглий рис подорожчав з 62,88 грн/кг до 75,93 грн/кг.

Пропарений підвищився в ціні з 66,63 грн/кг до 75,95 грн/кг, а ось круглий подешевшав з 74,93 грн/кг до 73,69 грн/кг.

Також підвищилася середня вартість і пшона - з 30,67 грн/кг до 31,10 грн / кг.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

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