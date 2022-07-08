Ціни на продукти зросли: що подорожчало найсильніше за половину літа / УНІАН

В Україні ціни на продукти за перший місяць літа нинішнього року в порівнянні з травнем в середньому на 3,2%. Таку інформацію опублікували співробітники Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали: курячі яйця ‒ на 17,2% і цукор ‒ на 10,9%, овочі - на 5,2%.

Крім того, кажуть у Держстаті, хліб і хлібопродукти подорожчали на 3,9%, м'ясо і м'ясопродукти ‒ на 3,3%, Риба і рибопродукти ‒ на 2,9%, макаронні вироби ‒ на 2,3%, соняшникова олія ‒ на 2,1%.

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Нагадаємо, державне підприємство Артемсіль через бойові дії в Донецькій області повністю зупинило роботу. Виробляти сіль підприємство не може, оскільки не можна наражати людей на небезпеку. Крім того, більшість співробітників вже евакуювалися.

Всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще в квітні. Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

Українці почали масово скуповувати сіль після того, як пішли розмови про можливий дефіцит товару. Через шалений попит деякі магазини різко підвищили вартість мало не в 10 разів.

На піку ажіотажу ціна кілограма солі в окремих місцях сягала 95 гривень.

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