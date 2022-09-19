УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні впали ціни на гречку: скільки коштує купити крупу

19 вересня 2022, 22:36

Великі супермаркети України оновили ціни на гречку та соняшникову олію.

Гречка, гривні
Ціни на гречку / УНІАН та ua.depositphotos.com

Ціни на продукти в Україні з приходом осені знову злетіли. Як кажуть експерти, до Нового року буде подорожчання основних продуктів.

При цьому, станом на 19 вересня, багато українських супермаркетів знизили ціни на гречку.

За даними порталу Мінфін, цінник на гречку трохи опустився.

Зокрема, середня вартість гречки знизилася з 92,73 грн/кг до 86,66 грн/кг.

Найдешевше вона обійдеться в Ашані - 78,40 грн / кг, а дорожче в Метро - 87 грн/кг.

При цьому в Україні подорожчала соняшникова олія з 61,76 грн до 63,40 грн за 850 мл.

ціни на гречку

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

Читайте також:

гречка продукти харчування ціни на продукти
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:50

Окупантів чекає "котел": найближчим часом ЗСУ готові оточити Лиман - Арестович

23:31

Пропагандистка Скабєєва приголомшила "правдою" всіх росіянВідео

22:59

Кіркоров розлютився, почувши про Пугачову

22:59

"Помста неминуча!": українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер" і отримала важливі даніВідео

22:55

"Нагадує стосунки з абьюзером": Осадча розповіла, чому не можна "озиратися" на росіян

Реклама
22:36

В Україні впали ціни на гречку: скільки коштує купити крупуВідео

22:05

У РФ відреагували на прохання провести "референдум" в "ЛДНР"Відео

22:03

Хоч зубами вигризай: як швидко відмити чашку від слідів чаю і кави

21:34

Зеленський терміново скликав Ставку верховного головнокомандувача: подробиціВідео

21:31

Бігти або здаватися в полон: Зеленський розповів, як окупантам вдасться вижити

21:28

Приносять багатство та неймовірний прибуток: 5 жіночих імен, які зроблять чоловіка успішнимВідео

21:04

Бойовики "ЛДНР" просяться в РФ і вимагають негайно провести "референдум": у Зеленського відповілиВідео

20:44

Воював у Чечні та на Донбасі: ЗСУ ліквідували російського депутата

20:42

Вся Україна плаватиме: синоптики попередили про потужний циклон і різке похолоданняВідео

20:41

ФСБшники "качають" ПутінаПогляд

20:28

Кароль відреагувала на пропозицію позбавляти зірок-запроданців почесних званьВідео

20:15

Кіно та серіали стануть доступнішими для криптофанів: біржа WhiteBIT уклала партнерську угоду з Netflix актуально

20:10

Прикмети на 21 вересня: які 4 речі не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці, щоб в біду не потрапитиВідео

20:00

Російські окупанти в пастці, у них вже не з'явиться мотивація - АндрусівВідео

19:57

Німеччина віддасть ЗСУ ще чотири установки Panzerhaubitze 2000 - Міноборони ФРНВідео

Реклама
19:50

Димний осінній смак дині: як і коли правильно потрібно їсти смачну ягодуВідео

19:46

Росіяни думають здаватися в полон на Херсонщині, керівництво виходить на зв'язок з ЗСУ - ОК "Південь"Відео

19:34

Зенітник з 95-ї бригади збив 12 ворожих "Орланів" і вертоліт "Алігатор"Відео

19:23

Казка закінчиться швидко: 3 найбільш нестерпних чоловіки за знаком зодіакуВідео

19:14

Прийшла в улюблених прикрасах королеви: Меган Маркл розридалася на похоронах Єлизавети IIВідео

19:06

"Це ва-банк": пропагандистка Симоньян назвала умову повномасштабної війни України і РФ

19:03

Гороскоп на завтра 20 вересня 2022: Тільцям - небезпека, Ракам - заздрість, Дівам - втратаВідео

18:52

Визнання РФ країною-спосором тероризму: посол розповіла, чому процес затягуєтьсяВідео

18:43

Аллу Борисівну треба підтримувати двома рукамиПогляд

18:30

"У Росії бояться паніки": аналітик розповів, чому Кремль боїться розповісти про втрати в УкраїніВідео

18:06

Запроданка Лорак з'явилася в Instagram і заговорила про кохання

18:04

"Українські дівчата найгарніші": супермодель Аліна Байкова показала ніжки в божевільному міні

17:57

Маніакальні та деспотичні: 5 імен чоловіків, які підозрюють коханих у зрадіВідео

17:52

Скільки порошку засипати у пральну машину: ідеальна пропорція, яку має знати кожна господиня

17:48

"Ризики контрольовані": в НБУ розповіли, яким буде курс валют в УкраїніВідео

17:48

Два брати загинули в різних місцях з різницею в три дні: трагічна історія закарпатських бійцівВідео

17:37

Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку і установки Mars IIВідео

17:29

Для чого потрібен вітамін D: в чому небезпека його нестачі

17:18

Неймовірний місяць: 4 знаки зодіаку будуть щасливі в коханні в жовтніВідео

17:01

"У Кремлі не можуть оголосити про припинення війни": Андрусів назвав причинуВідео

Реклама
16:59

Останній подарунок від сина: Чарльз III залишив Єлизаветі II прощальну записку в надгробному вінкуВідео

16:56

"Пишаюся і захоплююся": Лайма Вайкуле прямо підтримала Аллу Пугачову в боротьбі з Кремлем

16:44

Білогорівка зачищена від окупантів: ЗСУ звільнили селище на ЛуганщиніВідео

16:15

Масові поховання в Ізюмі: Пєсков цинічно назвав це "сценарієм Бучі"Відео

16:12

Між силами ЗСУ та берегом Дніпра: окупантів загнали в капкан на півдніВідео

16:10

Окупанти обстріляли Донецьк і вбили 13 людей: у Міноборони розкрили хитрий план РосіїВідео

16:08

Кінець інтелектуальної комедії: Вуді Аллен завершує режисерську кар'єруВідео

16:05

Блиск відображення: як очистити дзеркало від негативу

16:05

47-річна Єва Лонгорія похвалилася чудовою формою в бікіні

15:41

Загарбник у рясі священника: ЗСУ ліквідували бойового попа-окупанта з РФФотоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти