В Україні впали ціни на гречку: скільки коштує купити крупу

Ціни на гречку / УНІАН та ua.depositphotos.com

Ціни на продукти в Україні з приходом осені знову злетіли. Як кажуть експерти, до Нового року буде подорожчання основних продуктів.

При цьому, станом на 19 вересня, багато українських супермаркетів знизили ціни на гречку.

За даними порталу Мінфін, цінник на гречку трохи опустився.

Зокрема, середня вартість гречки знизилася з 92,73 грн/кг до 86,66 грн/кг.

Найдешевше вона обійдеться в Ашані - 78,40 грн / кг, а дорожче в Метро - 87 грн/кг.

При цьому в Україні подорожчала соняшникова олія з 61,76 грн до 63,40 грн за 850 мл.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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