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Прогноз курсу валют на кінець січня: чи чекати великих коливань - банкір

Даяна Швець
25 січня 2025, 10:56
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На валютному ринку січень по-справжньому став трилером.
Прогноз курсу валют на кінець січня: чи чекати великих коливань - банкір
Чого чекати в найближчі дні на валютному ринку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • Долар і євро в Україні - чого чекати в найближчі дні
  • Як зміниться валютний ринок - основні тенденції тижня від банкіра

Наприкінці січня офіційний курс долара, за прогнозами, перебуватиме в межах 42-42,3 грн/долар. Загалом, протягом січня курс долара очікується в коридорі 42,02-42,10 грн/долар, заявив Тарас Лєсовий, керівник казначейського департаменту Глобус Банку, у коментарі для РБК-Україна.

Яким був січень для валютного ринку?

"На валютному ринку січень по-справжньому став трилером, адже протягом певного часу на ринку фіксувалися нові рекорди, а попит на валюту залишався досить надмірним", - сказав він.

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За словами банкіра, Нацбанк продовжує дотримуватися своєї стратегії, яка спрямована на запобігання різким і хаотичним змінам курсу. Завдяки активній позиції НБУ вдалося уникнути паніки на валютному ринку, зберігши міжбанк як основний орієнтир. Саме на основі міжбанківських показників комерційні банки та обмінні пункти встановлювали свої курси.

"Крім того, слід звернути увагу, що зростання та зниження курсів відбувалося почергово, що також є яскравим виразником дії режиму "керованої гнучкості". Ще важливий момент: збільшення облікової ставки 23 січня стало суттєвим чинником зміцнення гривні та розвантажило обсяг валютних інтервенцій", - сказав він.

Тарас Лєсовий також зазначив, що всі зміни курсу валют, які відбулися в січні, були передбачуваними й очікуваними ще у листопаді-грудні. Щодо стрімкості зростання курсу, січень виявився типовим для початку 2024 року.

Прогноз курсу валют на тиждень

Основні характеристики валютного ринку наступного тижня виглядають так:

  • Коридори допустимих валютних змін складуть 42-42,3 грн /долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 42,3-42,85 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).
  • Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

"Дуже схоже на те, що перший цьогорічний пік на валютному ринку минув. Надалі очікується, що напруга на валютному ринку продовжить спадати, а вже навесні регулятор цілком може зменшити свою роль на ринку", - констатував банкір.

Курс валют в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно повідомлялось, яким буде курс валют 27 січня. Відомо, що гривня послабила свої позиції щодо євро.

Водночас НБУ назвав причину, чому долар рекордно обвалився вперше у 2025 році. За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, це пояснюється збільшенням пропозиції валюти та втручанням Нацбанку.

Також пояснювалось, яким буде курс валют в лютому. Наразі валютні резерви Національного банку України становлять $43,8 млрд.

Більше економічних новин:

Хто такий Тарас Лєсовий?

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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