Долар пішов в круте піке: яким буде курс валют 27 січня

НБУ встановив новий курс долара і євро.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Яким буде офіційний курс долара та євро 27 січня

Який курс долара та євро в банках України встановили на 24 січня відео дня

Офіційний курс долара на понеділок, 27 січня, встановили на рівні 41,93 гривні за долар. Гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником. Про це йдеться на сайті НБУ.

Водночас гривня послабила свої позиції щодо євро. Офіційний курс європейської валюти на 27 січня підвищився на 25 копійок і складає 43,92 гривні за євро.

На міжбанківському валютному ринку до 16:00 котирування гривні до долара склали 41,89-41,92 грн/дол., а євро – 43,88-43,90 грн/євро.

Курс валют на 24 січня

У п'ятницю, 24 січня, курс долара у банках знизився на 5 копійок і середньому становить 42,40 гривні за долар. Продаж американської валюти в банках здійснюється за середнім курсом 41,90 гривня за долар.

Курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і складає 44,20 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,63 гривні за євро.

В обмінниках середній курс долара на 24 січня знизився до 42,23 гривень за долар, а купити американську валююту можна за 42,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становить 44,23 гривні за євро, а продаж — 44,01 гривні за євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, офіційний курс долара на 24 січня встановили на рівні 41,98 гривні за долар, що є найнижчим показником із 30 грудня 2024 року (41,94 грн/дол.). Курс євро також знизився на 2 копійки й становить 43,67 грн/євро.

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що лютий зазвичай є спокійним місяцем для валютного ринку, однак на ситуацію можуть вплинути дії новообраного президента США Дональда Трампа. Вона прогнозує курс долара у лютому в межах 42,7-43,6 грн/дол.

Економіст Олександр Хмелевський також вважає, що валютний ринок залишиться стабільним, з огляду на валютні резерви НБУ, які станом на 1 січня становили $43,8 млрд. На його думку, у лютому курс долара може бути в межах 42,5-43,5 грн, а євро – 43,5-45 грн.

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