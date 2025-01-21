Круте піке для долара та євро: яким буде курс валют в лютому

Коротко:
- Валютні резерви Національного банку України становлять $43,8 млрд
- Щоб стримати девальвацію гривні варто запровадити жортскі обмеження
Станом на 1 січня валютні резерви Національного банку України становлять $43,8 млрд, що є достатнім для стримування девальвації гривні. Про це заявив кандидат економічних наук та незалежний експерт Олександр Хмелевський у коментарі для "Главреду".
Водночас експерт застерігає, що будь-яке скорочення чи затримка в отриманні іноземних позик може призвести до зменшення резервів і прискорення девальвації. Тому, на думку Хмелевського, Нацбанк має обережніше використовувати валютні резерви.
Щоб знизити попит на іноземну валюту і уникнути надмірного продажу резервів, він рекомендує повернення до фіксованого валютного курсу та запровадження жорсткіших валютних обмежень.
"Очікується, що курс євро і долара незабаром можуть зрівнятися. По долару коридор може бути в межах 42,5-43,5 грн, а по євро 43,5 - 45,0 грн", - сказав Хмелевський, прогнозуючи курс долара у лютому.
Курс долара - чи варто чекати на зростання цін
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько у коментарі Главреду зазначила, що курс долара в Україні у лютому 2025 року залишатиметься відносно стабільним через традиційно низький попит на валюту в цей період. Однак додаткову невизначеність може створити інавгурація Дональда Трампа. Його перші рішення на посаді президента США здатні вплинути на валютний ринок України як через зміну очікувань, так і через зовнішні фактори, наприклад, зростання цін на нафту, що підвищить витрати на імпорт.
На тлі інфляції на рівні 10–11% начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що офіційний курс долара в Україні з 20 по 26 січня 2025 року коливатиметься в межах 42–42,5 грн/дол., а євро — 43,5–45 грн.
Щодо цін, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує зростання цін у лютому та березні 2025 року, особливо на овочі. Це пов’язано зі зменшенням запасів продукції в зимовий період.
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Хто такий Олександр Хмелевський?
Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки.
Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України.
Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.
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