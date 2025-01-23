Долар рекордно обвалився вперше у 2025 році: НБУ назвав причину

Курс долара впав до найнижчого рівня з грудня 2024 року.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

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Офіційний курс на 24 січня – 41,98 грн/долар, а євро - 43,67 грн/євро

На початку січня долар подорожчав через нестачу валюти на ринку

НБУ підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5% із 24 січня

Офіційний курс долара на п'ятницю, 24 січня, встановили на рівні 41,98 гривні за долар. Нижчим курс був тільки 30 грудня 2024 року - 41,9403 гривень за долар. Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара на 23 січня становить 42,03 гривні за долар. Тому 24 січня гривня зміцнилася.

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Щодо євро, гривня також зміцнила свої позиції на 2 копійки. Офіційний курс євро на п'ятницю становить 43,67 гривні за один євро.

Чому дешевшає долар

На початку січня 2025 року долар подорожчав через сезонні фактори, зокрема нестачу валюти на ринку. Однак, за словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, останніми днями спостерігається зниження курсу долара, що пояснюється збільшенням пропозиції валюти та втручанням Нацбанку.

"Зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли гривня ревальвує. Ми зайшли в рік з показником офіційного курсу 42,02. На піку ми досягнули 42,28. Станом на сьогодні діє офіційний курс 42,03, але довідковий курс станом на 12:00 - 41,97. Тобто ми спостерігаємо ревальвацію до початку року", - сказав він на брифінгу.

Гелетій зазначив, що пропозиція валюти зростає, що позитивно впливає на ринок. Водночас НБУ планує залишатися активним учасником валютного ринку.

"Наше завдання залишається незмінним - згладжувати надмірні коливання. Але важливо - гривня буде коливатися в обидві сторони, не загрожуючи нашій цілі інфляції 5%", - заявив заступник голови НБУ.

Гелетій уточнив, що у січні на валютний ринок значно вплинули бюджетні видатки. Також на початку січня через сезонний чинник пропозиція валюти була обмежена, що тимчасово вплинуло на курс.

"Що стосується ситуації на валютному ринку в грудні. Курс девальвував незначно, на 1,1%. І ми вважаємо, що це не загрожує нашій важливій стратегічній цілі - поверненню інфляції до цілі 5%. Власне це буде залишатися в фокусі нашої уваги", - додав він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

НБУ підвищив процентну ставку

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що Нацбанк ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних з 24 січня 2025 року. Це вже друге підвищення ставки поспіль.

"Для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань та поступового приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики Правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 1 в. п. до 14,5%", - сказав він.

Голова НБУ також зазначив, що регулятор готовий продовжувати посилення процентної політики, якщо збережуться ознаки стійкого інфляційного тиску або загрози розбалансування інфляційних очікувань.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, у 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, але суттєвих коливань на валютному ринку не прогнозується. До кінця року курс долара може досягти 45 гривень, розповів експерт Сергій Фурса.

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в лютому 2025 року залишатиметься стабільним у межах 42,7-43,6 гривень за долар. За її словами, лютий зазвичай спокійний місяць для валюти, проте ситуацію можуть вплинути рішення нового президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв Главред, станом на 1 січня валютні резерви НБУ становлять $43,8 млрд, що достатньо для стримування девальвації гривні, зазначив економіст Олександр Хмелевський. За його словами, у лютому долар може коштувати 42,5-43,5 грн, а євро – 43,5-45 грн.

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Хто такий Андрій Пишний? Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

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