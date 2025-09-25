Страховий стаж під загрозою: як не втратити роки роботи та зберегти пенсію

Оцифрування трудової включає сканування всіх сторінок паперової книжки, а також документів, що підтверджують страховий стаж.

Головне:

Українцям дали термін, щоб перевести паперові версії в цифровий формат

Якщо цього не зробити вчасно, це може призвести до втрати страхового стажу

З моменту введення електронних трудових книжок 10 червня 2021 року громадянам України дали п'ять років, щоб перевести паперові версії в цифровий формат для збереження пенсійних виплат.

Крайній термін - до 10 червня 2026 року. Якщо цього не зробити вчасно, це може призвести до втрати страхового стажу, зниження пенсійних виплат або затримки під час оформлення пенсії, повідомляє Главком.

Оцифрування трудової передбачає сканування всіх сторінок паперової книжки, а також документів, що підтверджують страховий стаж, включно зі стажем до 2004 року - його теж враховують під час розрахунку пенсії.

Електронна версія трудової книжки допомагає уникнути труднощів у разі втрати або псування паперового документа. Перевірити, як внесено дані, можна через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України або через офіційний мобільний застосунок - у розділі "Електронна трудова книжка". Якщо виявлено помилки або відсутні будь-які записи, можна подати звернення онлайн для їх виправлення.

Невнесення даних до електронного реєстру може негативно позначитися на розрахунку страхового стажу. А з 2026 року вимоги до стажу посилюються:

33 роки стажу - для виходу на пенсію в 60 років,

23 роки - у 63 роки,

15 років - у 65 років.

Як повернути недоплачені суми: поради експерта

Експерт із пенсійних питань розповів, яким чином можна відновити недоотримані виплати і які кроки для цього необхідно зробити.

Якщо в трудовій книжці зазначено, що людина мала безперервний стаж з 2 січня 2002 року до 2 липня 2010 року, то під час призначення пенсії слід враховувати низку важливих особливостей.

Навіть за коректного врахування загального стажу може виникнути інша проблема - занижений коефіцієнт заробітної плати, який безпосередньо впливає на розмір пенсійних виплат. Цей показник розраховується на основі заробітків за період з липня 2000 по липень 2021 року.

Згідно з чинними нормами, Пенсійний фонд України автоматично виключає до 10% страхового стажу - тобто до 42 місяців - у які застрахована особа отримувала найнижчі доходи. Це зроблено для того, щоб періоди з мінімальними зарплатами не знижували загальний розмір пенсії. Однак у деяких випадках така система може призвести до недоплат, особливо якщо дані про зарплату були неповними або внесені з помилками.

Раніше повідомлялося про те, що українцям загрожує "заморожування" пенсій. Щоб відновити виплати, пенсіонеру потрібно підтвердити свою особу - або особисто у відділенні банку, або через відеозв'язок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

