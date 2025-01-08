"Підкосити" РФ за допомогою нафти: експерт спрогнозував нову стратегію Трампа

У США можуть стимулювати учасників ринку, що і планує робити адміністрація Дональда Трампа.

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США можуть наростити нафтовидобуток / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Alexas_Fotos, Pixabay/RJA1988

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Трамп може дозволити розробку нових родовищ вуглеводнів

У планах адміністрації Трампа підтримка нафтогазовидобутку

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев прокоментував прогноз про те, чи є у Сполучених Штатів спільна мета "підкосити" Росію за допомогою нафти.

"Ні, такої мети немає, адже Росія для Сполучених Штатів перебуває десь на третьому десятку пріоритетних завдань. США реалізують власну енергетичну стратегію, яка полягає в тому, щоб не тільки забезпечувати себе енергоресурсами, а й стати державою номер один з їхнього експорту, - розповів він в інтерв'ю Главреду.

На думку експерта, для цього необхідно стимулювати учасників ринку, що і планує робити адміністрація Трампа.

"Вона збирається дозволити розробку нових родовищ вуглеводнів, зокрема на шельфі, на Алясці та на так званих індіанських територіях у резерваціях. Також передбачено спрощення видачі дозволів за канадським принципом "єдиного вікна", щоб стимулювати розвиток власного бізнесу", - припускає він.

Аналітик уточнює, що ця політика користується підтримкою, оскільки, на відміну від багатьох інших країн, у США нафтовий бізнес часто є сімейним - кількість компаній, залучених до видобутку нафти і газу, там обчислюється десятками тисяч.

"Плани адміністрації Трампа щодо підтримки нафтогазовидобутку, а також обслуговуючих і дослідницьких компаній сприймалися дуже позитивно. Натомість, коли адміністрація Байдена почала обмежувати можливості цих компаній, це викликало невдоволення в нафтовидобувних штатах. Для американців це очевидно, тоді як за межами США не всі розуміють специфіку їхньої галузі", - зазначив він.

Співрозмовник додав, що багато хто звик до моделі, за якої існує одна вертикально інтегрована компанія під контролем держави, як, наприклад, український "Нафтогаз".

"У США такого немає, і тому велика кількість зацікавлених сторін - як бізнесменів, так і фінансистів - працює над збільшенням видобутку вуглеводнів, упровадженням нових технологій і нарощуванням експорту для отримання вищих прибутків", - резюмував Рябцев.

Дивіться відео - інтерв'ю Геннадія Рябцева:

Раніше повідомлялося про те, що США готують санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту. Санкції також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Нагадаємо, раніше Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти п'яти російських кораблів.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не буде серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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