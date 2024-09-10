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Британія ввела потужні санкції проти РФ: під ударом Повітряно-космічні сили Росії

Юлія Закрепа
10 вересня 2024, 20:55
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Також Британія ввела обмеження проти пʼяти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей".
Британія ввела потужні санкції проти РФ: під ударом Повітряно-космічні сили Росії
Британія ввела санкції проти Повітряно-космічних сил РФ / колаж: Главред, фото: unsplash, Міноборони РФ

Велика Британія у вівторок, 10 серпня, ввела нові санкції проти Росії. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора.

Окрім Повітряно-космічних сил, санкції також ввели проти 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та Командування військово-транспортної авіації РФ, передає пресслужба британського уряду.

924-й Державний центр безпілотної авіації Росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.

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Також Британія ввела обмеження проти пʼяти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей".

У березні 2023 року західні ЗМІ повідомляли, що Іран таємно поставив Росії 100 млн набоїв і близько 300 тисяч артилерійських снарядів. Їх перевозили саме ці кораблі.

Окрім того, до санкційного списку потрапили сім юридичних та фізичних осіб з Ірану. Серед них компанія Baharestan Kish Company, яка займається виробництвом безпілотників.

Нагадаємо, що в уряді Британії хочуть терміново "розворушити" процес створення спецтрибуналу РФ. Британія була в числі тих країн, які стали рушійною силою в основній групі серед 40 держав, які у пошуку механізму притягнення до відповідальності за скоєні злочини диктатора Путіна.

Британія надасть Україні 650 універсальних ракет для ППО. Про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосить міністр оборони Джон Хілі, на засіданні Української оборонної контактної групи (UDCG) на базі ВПС США в Рамштайні.

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