США готують санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту - Reuters

Санкції також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

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У Байдена готують "удар" по російській нафті - Reuters / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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Вашингтон планує нові санкції проти Москви

Під удар можуть потрапити танкери, що перевозять російську нафту

Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти країни-агресора Росії. Під санкційний удар можуть потрапити нафтові доходи РФ.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, Вашингтон хоче запровадити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту, яку продають вище за встановлену на Заході ціну в 60 доларів за барель.

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"Це буде великий пакет", - сказало одне з джерел.

Інше джерело повідомило, що санкції, ймовірно, також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Зазначається, що Росія використовує так званий тіньовий флот зі старих кораблів, щоб обійти обмеження. Як кажуть експерти із судноплавства, багато з цих суден менш безпечні і схильні до розливу нафти.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США наклали санкції на десятки таких кораблів із флоту, який, за оцінками, налічує сотні, щоб зменшити можливості Кремля фінансувати вторгнення.

Минулого місяця міністр фінансів США Джанет Єллен заявила агентству Reuters, що США розглядають можливість подальших санкцій щодо танкерів і не відкидають запровадження санкцій проти китайських банків, оскільки вони прагнуть зменшити доходи Росії від продажу нафти та обмежити її доступ до іноземних поставок для підтримки війни в Україні.

Санкції проти Росії - останні новини

Наприкінці грудня стало відомо, що президент США Джо Байден розглядає можливість запровадження нових масштабних санкцій проти Росії. Вони можуть зачепити енергетичний сектор країни-агресора.

Британія запровадила потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія запровадила обмеження проти п'яти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей".

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для запровадження війни проти України доти, доки не матиме серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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